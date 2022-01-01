В Україні вводять екстрені аварійні відключення світла





Про це Кирило Тимошенко.



"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання", - написав він.



ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань.



У разі необхідності можна користуватися "пунктами незламності", які розгорнуті по всій країні.



Адреси пунктів можна знайти за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - в усіх областях вводяться екстрені аварійні відключення світла.Про це повідомив заступник голови ОП"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання", - написав він.ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань.У разі необхідності можна користуватися "пунктами незламності", які розгорнуті по всій країні.Адреси пунктів можна знайти за посиланням.

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