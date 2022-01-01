В Україні вводять екстрені аварійні відключення світла
Сьогодні, 10:45
У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - в усіх областях вводяться екстрені аварійні відключення світла.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання", - написав він.
ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань.
У разі необхідності можна користуватися "пунктами незламності", які розгорнуті по всій країні.
Адреси пунктів можна знайти за посиланням.
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Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання", - написав він.
ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань.
У разі необхідності можна користуватися "пунктами незламності", які розгорнуті по всій країні.
Адреси пунктів можна знайти за посиланням.
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