В Україні вводять екстрені аварійні відключення світла

В Україні вводять екстрені аварійні відключення світла
У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - в усіх областях вводяться екстрені аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання", - написав він.

ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань.

У разі необхідності можна користуватися "пунктами незламності", які розгорнуті по всій країні.

Адреси пунктів можна знайти за посиланням.

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Теги: аварійні відключення світла, Волинь
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