Розшукали зниклого 14-річного хлопця з Луцька

Єгора Климчука.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



"Неповнолітній Климчук Єгор знайдений. Протиправних дій щодо нього не скоєно", - зазначають у поліції.



На пошуки підлітка були спрямовані усі необхідні сили та засоби поліції. Вже за декілька годин після звернення оперативники знайшли його на одній із вулиць Луцька.



"З хлопцем все добре, він живий та здоровий, ніяких протиправних дій щодо нього не скоєно. Наразі з підлітком спілкуються поліцейські", - наголошують у поліції.



Нагадаємо, що сьогодні вранці, 16 грудня, до поліції надійшло повідомлення







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукали неповнолітнього лучанинаПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Неповнолітній Климчук Єгор знайдений. Протиправних дій щодо нього не скоєно", - зазначають у поліції.На пошуки підлітка були спрямовані усі необхідні сили та засоби поліції. Вже за декілька годин після звернення оперативники знайшли його на одній із вулиць Луцька."З хлопцем все добре, він живий та здоровий, ніяких протиправних дій щодо нього не скоєно. Наразі з підлітком спілкуються поліцейські", - наголошують у поліції.Нагадаємо, що сьогодні вранці, 16 грудня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення Климчука Єгора Олеговича , 28 жовтня 2008 року, лучанина.

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