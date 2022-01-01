Розшукали зниклого 14-річного хлопця з Луцька
Сьогодні, 10:48
Поліцейські розшукали неповнолітнього лучанина Єгора Климчука.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Неповнолітній Климчук Єгор знайдений. Протиправних дій щодо нього не скоєно", - зазначають у поліції.
На пошуки підлітка були спрямовані усі необхідні сили та засоби поліції. Вже за декілька годин після звернення оперативники знайшли його на одній із вулиць Луцька.
"З хлопцем все добре, він живий та здоровий, ніяких протиправних дій щодо нього не скоєно. Наразі з підлітком спілкуються поліцейські", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 16 грудня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення Климчука Єгора Олеговича, 28 жовтня 2008 року, лучанина.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Неповнолітній Климчук Єгор знайдений. Протиправних дій щодо нього не скоєно", - зазначають у поліції.
На пошуки підлітка були спрямовані усі необхідні сили та засоби поліції. Вже за декілька годин після звернення оперативники знайшли його на одній із вулиць Луцька.
"З хлопцем все добре, він живий та здоровий, ніяких протиправних дій щодо нього не скоєно. Наразі з підлітком спілкуються поліцейські", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 16 грудня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення Климчука Єгора Олеговича, 28 жовтня 2008 року, лучанина.
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