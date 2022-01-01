Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,

- танків - 2980 (+5) од.

- бойових броньованих машин - 5952 (+6) од.,

- артилерійських систем - 1946 (+3) од.,

- РСЗВ - 410 (+4) од.,

- засоби ППО - 211 (+0) од.,

- літаків - 281 (+0) од.,

- вертольотів - 264 (+0) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),

- крилаті ракети - 592 (+0),

- кораблі/катери - 16 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од.,

- спеціальна техніка - 172 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку війни втрати Росії становили 97 270 солдатів.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:- особового складу - близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,- танків - 2980 (+5) од.- бойових броньованих машин - 5952 (+6) од.,- артилерійських систем - 1946 (+3) од.,- РСЗВ - 410 (+4) од.,- засоби ППО - 211 (+0) од.,- літаків - 281 (+0) од.,- вертольотів - 264 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),- крилаті ракети - 592 (+0),- кораблі/катери - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од.,- спеціальна техніка - 172 (+0).

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