Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів

Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку війни втрати Росії становили 97 270 солдатів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 грудня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,
- танків - 2980 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 5952 (+6) од.,
- артилерійських систем - 1946 (+3) од.,
- РСЗВ - 410 (+4) од.,
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од.,
- спеціальна техніка - 172 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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