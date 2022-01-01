На Житомирщині є влучення російської ракети, – мер Коростеня
Сьогодні, 11:26
Є приліт російської ракети на території Коростенської міської територіальної громади.
Про це повідомив мер Коростеня Володимир Москаленко.
"На території Коростенської громади є влучення російської ракети. Зараз відключені всі електромережі. Надія на те, що наші енергетики проведуть роботу. Але треба бути готовим до того, що у нас довго може не бути світла", – сказав Володимир Москаленко.
Також він нагадав про роботу "пунктів незламності", де можна зарядити телефони та зігрітися.
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Про це повідомив мер Коростеня Володимир Москаленко.
"На території Коростенської громади є влучення російської ракети. Зараз відключені всі електромережі. Надія на те, що наші енергетики проведуть роботу. Але треба бути готовим до того, що у нас довго може не бути світла", – сказав Володимир Москаленко.
Також він нагадав про роботу "пунктів незламності", де можна зарядити телефони та зігрітися.
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