На Житомирщині є влучення російської ракети, – мер Коростеня





Про це Володимир Москаленко.



"На території Коростенської громади є влучення російської ракети. Зараз відключені всі електромережі. Надія на те, що наші енергетики проведуть роботу. Але треба бути готовим до того, що у нас довго може не бути світла", – сказав Володимир Москаленко.



Також він нагадав про роботу "пунктів незламності", де можна зарядити телефони та зігрітися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Є приліт російської ракети на території Коростенської міської територіальної громади.Про це повідомив мер Коростеня"На території Коростенської громади є влучення російської ракети. Зараз відключені всі електромережі. Надія на те, що наші енергетики проведуть роботу. Але треба бути готовим до того, що у нас довго може не бути світла", – сказав Володимир Москаленко.Також він нагадав про роботу "пунктів незламності", де можна зарядити телефони та зігрітися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію