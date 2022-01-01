Росіяни обстріляли Харківщину 10 ракетами





Про це Олег Синєгубов.



«Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих. У місті Харків світла немає, по області - є перебої. Працюємо на відновленням електропостачання», - зазначив місцевий чиновник.



Також є влучання по об’єктам критичної інфраструктури в Чугуївському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 16 грудня, російські військові вдарили по Харківській області десятьма ракетами.Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА«Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих. У місті Харків світла немає, по області - є перебої. Працюємо на відновленням електропостачання», - зазначив місцевий чиновник.Також є влучання по об’єктам критичної інфраструктури в Чугуївському районі.

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