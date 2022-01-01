Росіяни обстріляли Харківщину 10 ракетами
Сьогодні, 11:40
У п'ятницю, 16 грудня, російські військові вдарили по Харківській області десятьма ракетами.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих. У місті Харків світла немає, по області - є перебої. Працюємо на відновленням електропостачання», - зазначив місцевий чиновник.
Також є влучання по об’єктам критичної інфраструктури в Чугуївському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих. У місті Харків світла немає, по області - є перебої. Працюємо на відновленням електропостачання», - зазначив місцевий чиновник.
Також є влучання по об’єктам критичної інфраструктури в Чугуївському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Путін зустрінеться у Мінську з Лукашенком
Сьогодні, 10:19
Чи буде перемир'я на фронті на Новий рік: відповідь Генштабу
15 грудень, 16:15
У навчальних закладах Луцької громади облаштовують «пункти незламності»
14 грудень, 08:18
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі згорів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, – Повітряні сили
Сьогодні, 11:45
Росіяни обстріляли Харківщину 10 ракетами
Сьогодні, 11:40
На Житомирщині є влучення російської ракети, – мер Коростеня
Сьогодні, 11:26
Медіа