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Росіяни обстріляли Харківщину 10 ракетами

Росіяни обстріляли Харківщину 10 ракетами
У п'ятницю, 16 грудня, російські військові вдарили по Харківській області десятьма ракетами.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих. У місті Харків світла немає, по області - є перебої. Працюємо на відновленням електропостачання», - зазначив місцевий чиновник.

Також є влучання по об’єктам критичної інфраструктури в Чугуївському районі.

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Теги: ракети, Харківщина, Росія
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