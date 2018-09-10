У Ковелі згорів автомобіль. ВІДЕО





Про це інформує

Вчора близько 12:10 у дворі п’ятиповерхового житлового будинку, біля супермаркету «Слайга», загорівся легковий автомобіль марки «Ауді».



Як пише ВСН, машина сама загорілася, коли водійка її намагалася завести.



У пресслужбі ГУНП повідомили, що складу кримінального правопорушення немає.



Потерпілих внаслідок пожежі немає. На місці пригоди працювали пожежники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 15 грудня на вулиці Петра Могили загорілося авто.Про це інформує Ковель media.

Вчора близько 12:10 у дворі п’ятиповерхового житлового будинку, біля супермаркету «Слайга», загорівся легковий автомобіль марки «Ауді».Як пише ВСН, машина сама загорілася, коли водійка її намагалася завести.У пресслужбі ГУНП повідомили, що складу кримінального правопорушення немає.Потерпілих внаслідок пожежі немає. На місці пригоди працювали пожежники.

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