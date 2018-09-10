У Ковелі згорів автомобіль. ВІДЕО

У Ковелі згорів автомобіль. ВІДЕО
У Ковелі 15 грудня на вулиці Петра Могили загорілося авто.

Про це інформує Ковель media.

Вчора близько 12:10 у дворі п’ятиповерхового житлового будинку, біля супермаркету «Слайга», загорівся легковий автомобіль марки «Ауді».

Як пише ВСН, машина сама загорілася, коли водійка її намагалася завести.

У пресслужбі ГУНП повідомили, що складу кримінального правопорушення немає.

Потерпілих внаслідок пожежі немає. На місці пригоди працювали пожежники.


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Теги: Ковель, пожежа, автомобіль
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