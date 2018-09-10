У Ковелі згорів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
У Ковелі 15 грудня на вулиці Петра Могили загорілося авто.
Про це інформує Ковель media.
Вчора близько 12:10 у дворі п’ятиповерхового житлового будинку, біля супермаркету «Слайга», загорівся легковий автомобіль марки «Ауді».
Як пише ВСН, машина сама загорілася, коли водійка її намагалася завести.
У пресслужбі ГУНП повідомили, що складу кримінального правопорушення немає.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. На місці пригоди працювали пожежники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Ковель media.
Вчора близько 12:10 у дворі п’ятиповерхового житлового будинку, біля супермаркету «Слайга», загорівся легковий автомобіль марки «Ауді».
Як пише ВСН, машина сама загорілася, коли водійка її намагалася завести.
У пресслужбі ГУНП повідомили, що складу кримінального правопорушення немає.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. На місці пригоди працювали пожежники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі згорів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, – Повітряні сили
Сьогодні, 11:45
Росіяни обстріляли Харківщину 10 ракетами
Сьогодні, 11:40
На Житомирщині є влучення російської ракети, – мер Коростеня
Сьогодні, 11:26
Медіа