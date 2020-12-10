У Луцькій художній школі створюють прикраси для головних ялинок міста

У Луцькій художній школі створюють прикраси для головних ялинок міста
У Луцькій художній школі учні та вчителі виготовляють прикраси патріотичної тематики в національних кольорах для ялинкового тріо на Театральному майдані. Прикрасами ручної роботи оздоблять ялинки до новорічно-різдвяних свят.

Про це розповіла Суспільному директорка міського департаменту культури Тетяна Гнатів.

З її слів, цього року міська влада відмовилася від традиційного прикрашання гірляндами та новорічними іграшками.

Перед початком роботи у школі розробили художньо-мистецьку концепцію, після того почався творчий процес, – говорить виконувачка обов’язків директора Віра Конська. Цього року ялинки в центрі міста прикрашатимуть янголи, зірки, стрічки, які символізують український рушник.
У Луцькій художній школі створюють прикраси для головних ялинок міста

"Сам час, зрештою, диктував все, диктував назву, яка з’явилася – "Ялинка незламності". І диктував кольорову гаму, і символіку. Нижній ярус буде оздоблений 12-ма янголами. Янголи символізують як і захист, так і символізують душі тих, хто віддав своє життя за Україну", – каже керівниця закладу.
У Луцькій художній школі створюють прикраси для головних ялинок міста

Увесь декор зроблений з оракалу – самоклеючої плівки, яка також має світловідбивні властивості. Викладач художньої школи Андрій Діхтярук розповів, що така плівка має витримати будь-які погодні умови: і дощ, і сніг, і вітер.

"Суть ідеї дуже крута – ми не використовуємо ніяких додаткових підсвіток, ніяких вогнів. Для того, щоб зекономити електроенергію, якої реально бракує зараз. І ці всі речі, які ми робимо, вони покриті світловідбивною плівкою. Це має ввечері створити все-таки ефект свята", – говорить викладач.

Жодних коштів з міського бюджету на виготовлення новорічних прикрас не виділяли. Виконувачка обов’язків директора Віра Конська додала: матеріали на новорічне оздоблення надіслали благодійники.

Суспільне також поспілкувалося з учнями та викладачами художньої школи про проєкт з оздоблення міського ялинкового тріо.
У Луцькій художній школі створюють прикраси для головних ялинок міста

До виготовлення новорічних прикрас, окрім художньої школи, долучилися й інші мистецькі заклади громади. Прикрашати головні ялинки Луцька розпочнуть у п’ятницю, 16 грудня.

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Теги: Луцька школа, ялинка, прикраси
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