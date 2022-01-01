Понад 4 тисячі російських військових зголосилися здатися в полон

Понад 4 тисячі російських військових зголосилися здатися в полон
Понад 4 тис. військових окупаційної армії вислови бажання добровільно здатися в полон в рамках державного проекту «Хочу жити» («Хочу жить»). Про це розповів речник проекту Віталій Матвієнко.

Про це пише «Главком».

«Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту «Хочу жить» становить 4300 звернень», – зазначив він.

За його словами, зазвичай звертаються російські військові або мобілізовані, які вже вирішили здатися у полон. Крім того, вони цікавляться, як це можна зробити.

Матвієнко додав, що з росіянами проводяться усі необхідні роботи для повної безпеки процедури.

Як повідомлялося, Збройні сили України поділилися спеціально інструкцією, яку можуть використовувати російські військові, які бажають зберегти життя. Для збереження життя окупантам, які прийшли на українську землю, потрібно звернутися до проекту «Хочу жить» для верифікації та отримання координат відправної точки.

У чітко визначений час та у певному місці потрібно встановити візуальний контакт із квадрокоптером. Після цього дрон вкаже окупанту безпечний вектор руху.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі: цивілізоване поводження, що ніхто в Росії не дізнається, що здача в полон була добровільною, а також – що Україна знайде спосіб не відправляти полоненого в Росію у межах обміну, якщо російський солдат сам цього захоче.


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Теги: російські полонені
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