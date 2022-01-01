Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, – Повітряні сили





Про це пише Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



"Відомо про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - ракети Х-555 і Х-101", - сказав він.



Окрім того, були зафіксовані пуски "Калібрів" з Чорного моря, а також запуски ракет С-300.



Ігнат також повідомив про роботу бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. До того ж, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові випустили по території України більше 60 ракет під час чергового масованого обстрілу 16 грудня.Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Українив ефірі телемарафону."Відомо про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - ракети Х-555 і Х-101", - сказав він.Окрім того, були зафіксовані пуски "Калібрів" з Чорного моря, а також запуски ракет С-300.Ігнат також повідомив про роботу бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. До того ж, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів".

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