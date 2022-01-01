Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, – Повітряні сили
Сьогодні, 11:45
Російські військові випустили по території України більше 60 ракет під час чергового масованого обстрілу 16 грудня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Відомо про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - ракети Х-555 і Х-101", - сказав він.
Окрім того, були зафіксовані пуски "Калібрів" з Чорного моря, а також запуски ракет С-300.
Ігнат також повідомив про роботу бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. До того ж, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів".
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Відомо про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - ракети Х-555 і Х-101", - сказав він.
Окрім того, були зафіксовані пуски "Калібрів" з Чорного моря, а також запуски ракет С-300.
Ігнат також повідомив про роботу бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. До того ж, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів".
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