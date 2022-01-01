Потяг «Київ - Луцьк» затримується майже на півтори години
Сьогодні, 13:11
Через атаку на енергетичну інфраструктуру України сьогодні, 16 грудня, 12 рейсів Укрзалізниці прямують із затримками більше години, 8 рейсів затримуються в межах години. 26 поїздів продовжують курсувати за графіком.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, ранок 16 грудня для українців розпочався з оголошення повітряної тривоги. Українців повідомили про загрозу масованого ракетного удару. А пізніше розпочалися обстріли українських міст.
Найбільші затримки зараз спостерігаються у таких рейсів:
№3/4 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 54 хв);
№725/726 Харків — Київ (+2 год 37 хв);
№781/782 Черкаси — Київ (+2 год 36 хв);
№21/22 Трускавець — Харків (+2 год 26 хв);
№707/708 Київ — Чернігів (+2 год 22 хв);
№111/112 Київ — Ізюм (+2 год 10 хв);
№41/42 Трускавець — Дніпро (+2 год 8 хв);
№45/46 Ужгород — Харків (+1 год 58 хв);
№119/120 Львів — Запоріжжя (+1 год 45 хв);
№131/132 Дніпро — Львів (+1 год 42 хв);
№755/756 Київ — Луцьк (+1 год 21 хв).
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Про це повідомили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, ранок 16 грудня для українців розпочався з оголошення повітряної тривоги. Українців повідомили про загрозу масованого ракетного удару. А пізніше розпочалися обстріли українських міст.
Найбільші затримки зараз спостерігаються у таких рейсів:
№3/4 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 54 хв);
№725/726 Харків — Київ (+2 год 37 хв);
№781/782 Черкаси — Київ (+2 год 36 хв);
№21/22 Трускавець — Харків (+2 год 26 хв);
№707/708 Київ — Чернігів (+2 год 22 хв);
№111/112 Київ — Ізюм (+2 год 10 хв);
№41/42 Трускавець — Дніпро (+2 год 8 хв);
№45/46 Ужгород — Харків (+1 год 58 хв);
№119/120 Львів — Запоріжжя (+1 год 45 хв);
№131/132 Дніпро — Львів (+1 год 42 хв);
№755/756 Київ — Луцьк (+1 год 21 хв).
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