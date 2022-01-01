Потяг «Київ - Луцьк» затримується майже на півтори години





Про це



Нагадаємо, ранок 16 грудня для українців розпочався з оголошення повітряної тривоги. Українців повідомили про загрозу масованого ракетного удару. А пізніше розпочалися обстріли українських міст.



Найбільші затримки зараз спостерігаються у таких рейсів:



№3/4 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 54 хв);



№725/726 Харків — Київ (+2 год 37 хв);



№781/782 Черкаси — Київ (+2 год 36 хв);



№21/22 Трускавець — Харків (+2 год 26 хв);



№707/708 Київ — Чернігів (+2 год 22 хв);



№111/112 Київ — Ізюм (+2 год 10 хв);



№41/42 Трускавець — Дніпро (+2 год 8 хв);



№45/46 Ужгород — Харків (+1 год 58 хв);



№119/120 Львів — Запоріжжя (+1 год 45 хв);



№131/132 Дніпро — Львів (+1 год 42 хв);



№755/756 Київ — Луцьк (+1 год 21 хв).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через атаку на енергетичну інфраструктуру України сьогодні, 16 грудня, 12 рейсів Укрзалізниці прямують із затримками більше години, 8 рейсів затримуються в межах години. 26 поїздів продовжують курсувати за графіком.Про це повідомили в Укрзалізниці.Нагадаємо, ранок 16 грудня для українців розпочався з оголошення повітряної тривоги. Українців повідомили про загрозу масованого ракетного удару. А пізніше розпочалися обстріли українських міст.Найбільші затримки зараз спостерігаються у таких рейсів:№3/4 Ужгород — Запоріжжя (+2 год 54 хв);№725/726 Харків — Київ (+2 год 37 хв);№781/782 Черкаси — Київ (+2 год 36 хв);№21/22 Трускавець — Харків (+2 год 26 хв);№707/708 Київ — Чернігів (+2 год 22 хв);№111/112 Київ — Ізюм (+2 год 10 хв);№41/42 Трускавець — Дніпро (+2 год 8 хв);№45/46 Ужгород — Харків (+1 год 58 хв);№119/120 Львів — Запоріжжя (+1 год 45 хв);№131/132 Дніпро — Львів (+1 год 42 хв);

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію