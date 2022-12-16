В енергосистемі України оголосили надзвичайну ситуацію через ракетні обстріли росіян

В енергосистемі України оголосили надзвичайну ситуацію через ракетні обстріли росіян
В "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України станом на 16 грудня 2022 року.

Як повідомляється на сайті компанії, внаслідок російських атак з енергооб'єктів сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми України (ОЕС), пише УНІАН.

У зв'язку із цим компанія оголосила про режим системної аварії.

"16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС України, що відповідно п. 2.4 Кодексу системи передачі визначає настання режиму системної аварії", - йдеться у повідомленні.

Тож, за правилами ринку, у разі такої значної втрати споживання електросистеми, оголошується надзвичайна ситуація:

"Відповідно до правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року".

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Теги: Росія, Україна, війна
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