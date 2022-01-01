У Запорізькій області зафіксували близько 15 «прильотів» російських ракет





Про це Анатолій Куртєв.



"Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.



Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух



"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", - зазначив він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог завдає ракетних ударів по Запоріжжю та Запорізькій області.Про це повідомив секретар Запорізької міської ради"Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив , що наразі відомо про півтора десятки "прильотів" російських ракет."Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", - зазначив він.

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