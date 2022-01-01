У Запорізькій області зафіксували близько 15 «прильотів» російських ракет
Сьогодні, 10:37
Ворог завдає ракетних ударів по Запоріжжю та Запорізькій області.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.
Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що наразі відомо про півтора десятки "прильотів" російських ракет.
"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", - зазначив він.
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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів. Бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.
Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що наразі відомо про півтора десятки "прильотів" російських ракет.
"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", - зазначив він.
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