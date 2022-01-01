На Рівненщині поширили фейк про звуки вибухів





Інформацію про це, зокрема, опублікував телеграм-канал «Чорний лист», пише



Перевіривши публікацію, фактчекери проєкту «Брехунець» дійшли висновку, що дописи – ФЕЙК.



ФЕЙК



Зазначимо, що автори анонімного телеграм-каналу опублікували кілька повідомлень поспіль про те, що в області чути звуки вибухів. Усі вони не надто інформативні. Реченням-двома адміни повідомляють, що «пишуть про вибухи на Рівненщині», згодом додають, що «ще один «бабах» чули в Сарненському районі». У третьому ж повідомленні йдеться про те, що про звуки вибухів повідомив «багато хто». Автори уточнюють, що звуки – «глухі», припускають, що це може бути роботою протиповітряної оборони. Просять підписників не залишати укриття.



Втім, в жодному з меседжів не уточнюється, хто конкретно пише чи повідомляє про вибухи. Відповідно, інформація викликає неабиякі сумніви.



ПЕРЕВІРКА



Наголосимо, що першим про будь-які надзвичайні ситуації під час повітряних тривог в регіоні повідомляє начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль на своїх ресурсах. Якщо в область «прилітає», посадовець фактично одразу сповіщає про це. Цього разу на офіційних каналах обласної влади не було жодних повідомлень про вибухи.



На додаток речник ОВА Олександр Поліщук також не підтвердив інформацію про будь-які вибухи в краї, зауваживши, що під час повітряної тривоги на Рівненщині було тихо.



ВИСНОВОК



Інформація про вибухи в Рівненській області під час повітряної тривоги не відповідає дійсності, її не підтверджують офіційні джерела. Відповідно, можна зробити висновок, що це – ФЕЙК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масованої повітряної тривоги, яку оголосили по всій країні зранку 16 грудня, рівненським сегментом Telegram ширилися повідомлення, що в області лунали звуки вибухів.Інформацію про це, зокрема, опублікував телеграм-канал «Чорний лист», пише Rayon.in.ua Перевіривши публікацію, фактчекери проєкту «Брехунець» дійшли висновку, що дописи – ФЕЙК.Зазначимо, що автори анонімного телеграм-каналу опублікували кілька повідомлень поспіль про те, що в області чути звуки вибухів. Усі вони не надто інформативні. Реченням-двома адміни повідомляють, що «пишуть про вибухи на Рівненщині», згодом додають, що «ще один «бабах» чули в Сарненському районі». У третьому ж повідомленні йдеться про те, що про звуки вибухів повідомив «багато хто». Автори уточнюють, що звуки – «глухі», припускають, що це може бути роботою протиповітряної оборони. Просять підписників не залишати укриття.Втім, в жодному з меседжів не уточнюється, хто конкретно пише чи повідомляє про вибухи. Відповідно, інформація викликає неабиякі сумніви.Наголосимо, що першим про будь-які надзвичайні ситуації під час повітряних тривог в регіоні повідомляє начальник Рівненської ОВАна своїх ресурсах. Якщо в область «прилітає», посадовець фактично одразу сповіщає про це. Цього разу на офіційних каналах обласної влади не було жодних повідомлень про вибухи.На додаток речник ОВАтакож не підтвердив інформацію про будь-які вибухи в краї, зауваживши, що під час повітряної тривоги на Рівненщині було тихо.Інформація про вибухи в Рівненській області під час повітряної тривоги не відповідає дійсності, її не підтверджують офіційні джерела. Відповідно, можна зробити висновок, що це – ФЕЙК.

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