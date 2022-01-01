На Рівненщині поширили фейк про звуки вибухів

На Рівненщині поширили фейк про звуки вибухів
Під час масованої повітряної тривоги, яку оголосили по всій країні зранку 16 грудня, рівненським сегментом Telegram ширилися повідомлення, що в області лунали звуки вибухів.

Інформацію про це, зокрема, опублікував телеграм-канал «Чорний лист», пише Rayon.in.ua.

Перевіривши публікацію, фактчекери проєкту «Брехунець» дійшли висновку, що дописи – ФЕЙК.

ФЕЙК

Зазначимо, що автори анонімного телеграм-каналу опублікували кілька повідомлень поспіль про те, що в області чути звуки вибухів. Усі вони не надто інформативні. Реченням-двома адміни повідомляють, що «пишуть про вибухи на Рівненщині», згодом додають, що «ще один «бабах» чули в Сарненському районі». У третьому ж повідомленні йдеться про те, що про звуки вибухів повідомив «багато хто». Автори уточнюють, що звуки – «глухі», припускають, що це може бути роботою протиповітряної оборони. Просять підписників не залишати укриття.

Втім, в жодному з меседжів не уточнюється, хто конкретно пише чи повідомляє про вибухи. Відповідно, інформація викликає неабиякі сумніви.
На Рівненщині поширили фейк про звуки вибухів

ПЕРЕВІРКА

Наголосимо, що першим про будь-які надзвичайні ситуації під час повітряних тривог в регіоні повідомляє начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль на своїх ресурсах. Якщо в область «прилітає», посадовець фактично одразу сповіщає про це. Цього разу на офіційних каналах обласної влади не було жодних повідомлень про вибухи.

На додаток речник ОВА Олександр Поліщук також не підтвердив інформацію про будь-які вибухи в краї, зауваживши, що під час повітряної тривоги на Рівненщині було тихо.

ВИСНОВОК

Інформація про вибухи в Рівненській області під час повітряної тривоги не відповідає дійсності, її не підтверджують офіційні джерела. Відповідно, можна зробити висновок, що це – ФЕЙК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, фейк, вибухи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фото та експонати від захисників: у художньому музеї Луцька започаткували акцію
Сьогодні, 15:10
Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 – збили ЗСУ
Сьогодні, 14:55
На Рівненщині поширили фейк про звуки вибухів
Сьогодні, 14:42
Через аварію на мережах значна частина Луцька залишилась без світла
Сьогодні, 14:18
У Луцьку на Варшавському ринку загубилася дитина
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
У Сарнах пролунали вибухи: вдарили ракетами У Сарнах пролунали вибухи: вдарили ракетами
16 березень, 22:58
На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
15 грудень, 15:17
На Волині мешканець Рівненщини обікрав свого знайомого На Волині мешканець Рівненщини обікрав свого знайомого
13 грудень, 17:55
На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи На Ковельщині сьогодні лунатимуть вибухи
12 грудень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фото та експонати від захисників: у художньому музеї Луцька започаткували акцію
Сьогодні, 15:10
 0
Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 – збили ЗСУ
Сьогодні, 14:55
 0
На Рівненщині поширили фейк про звуки вибухів
Сьогодні, 14:42
 0
Через аварію на мережах значна частина Луцька залишилась без світла
Сьогодні, 14:18
 0
У Луцьку на Варшавському ринку загубилася дитина
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8