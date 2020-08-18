Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*
Сьогодні, 09:05
Нині українцям й українкам не до святкувань, утім придбати подарунок для рідних, аби вкотре нагадати про свої почуття, – точно непогана ідея. Цьогоріч втілити головну мрію чи не усіх дітлахів Святому Миколаю допомагають Збройні сили України. Щоправда, батькам малечі до списку бажань у листі варто теж пригледітись.
У мережі магазинів «Офіс Центр» запевняють: вибір товарів – чималий, тож кожен знайде ідеальний варіант подарунку для найближчих. А на тих, хто купує, теж чекає приємний сюрприз – помірні ціни.
«Попри складну економічну ситуацію в країні, у нас доволі адекватний прайс. Є товар дешевший, є – дорожчий, але без космічних націнок. До того ж у нас постійно діють різноманітні знижки та акції», – розповідає керівник мережі магазинів «Офіс Центр» у Луцьку Олег Кобилинський.
Ба більше, додає продавчиня-консультантка Тетяна Лойко, ціни на окремі товари, порівняно з минулим роком, практично не змінилися. А от мішура на ялинку, наприклад, – цьогоріч вартує навіть менше.
До слова, в «Офіс Центр» – широкий асортимент новорічного декору. У магазинах мережі можна придбати ялинкові кульки (скляні і пластмасові), штучний сніг, святкові трафарети на вікна і хіт сезону – потужні гірлянди на батарейках.
У скільки обійдеться подарунок малечі – сказати важко, бо, зауважує продавчиня, усе індивідуально.
«Люди часто приходять з конкретними запитами, тож і сума в чекові у всіх різниться. 3D ручка коштуватиме 650 гривень, мольберт – 500, а бюджетні настільні ігри, наприклад, – від 33 гривень», – пояснює Тетяна.
У топі товарів, які купують на подарунок, – настільні ігри на кшталт «Крокодила» або «Монополії», пазли, набори для ліплення і… новорічні шкарпетки.
«Ігри розбирають усі: і карткові, і розвивальні. Раніше ми думали, чим то на карантині зайнятися, а тепер – що без світла робити. Крім ігор, ще одне цікаве заняття для усієї сім’ї – пазли. З’явилися у нас також тривимірні головоломки-конструктори. Кожен тепер може «побудувати» свій Біг-Бен.
І безсумнівний хіт – шкарпетки з новорічним дизайном. Молодь – у захваті», – зазначає керівник мережі усміхаючись.
Також безпрограшним варіантом подарунку на новорічні свята залишаються скетч-маркери (професійні фломастери – ред.) і картини за номерами, а в «Офіс Центр» вибір полотен – просто таки величезний.
По канцелярію та інші матеріали для творчості в «Офіс Центр» завітали луцькі студенти. Кажуть: організовуватимуть різдвяний табір.
«Тут дуже великий вибір! Найголовніше, що в одному місці є усе: від кольорового картону – до клейового пістолета. Оскільки ми організовуватимемо різдвяний табір для діток, у нас назбирався чималий список канцелярії, що потрібна для проведення майстер-класу і квесту», – ділиться студентка Луцького національного технічного університету Інна Ганюк.
Поки одні, блукаючи між стелажами красивої канцелярії та новорічного декору, готуються до різдвяних канікул, інші – друкують в «Офіс Центр» курсові та магістерські. Перед канікулами в магазині чимало студентів, адже тут діє копіцентр, який, до слова, не обмежується лише чорно-білим друком. У ньому надають надзвичайно широкий спектр послуг: копіювання різних форматів, друк фотографій, брошурування документів, зшивання дипломів, ламінування і навіть друк на магнітному та самоклеючому видах паперу.
Семикласниця Марійка серед групи студентів ледь не губиться. Прийшла, каже, за блокнотами з ароматизованими обкладинками. У Луцьку такі, запевняє, бачила лише в «Офіс Центр».
Керівник магазинів луцької мережі зауважує: унікальних товарів в «Офіс Центр» – дійсно багато. Наприклад, віднедавна у магазині з’явилася новинка – торгова марка Interdruk.
«Interdruk – це про дійсно якісні і гарні канцтовари. У нас тепер можна придбати ексклюзивні папки, сегрегатори та блокноти. Від кольору – до вибору, як то кажуть. Додам, що це власний імпорт, тож товари цього виробника представлені лише у нас і в Польщі», – зазначає Олег Кобилинський.
В асортименті «Офіс Центр» від ТМ Interdruk є також письмове приладдя. Текстові маркери з глітером і стікери для нотаток пастельних кольорів чи не найбільше полюбились покупцям.
У магазинах «Офіс Центр» особливо популярні датовані щоденники і планери. Щоправда, цьогоріч через повномасштабне вторгнення вибір дещо менший.
«Такі щоденники виготовляють у лютому, тож у зв’язку із початком активних бойових дій – цього року їх небагато. Але натомість у нас – сила-силенна блокнотів та зошитів різних форматів», – пояснює директор.
До слова, шкіряний блокнот – варіант подарунку для дорослих. Крім того, в асортименті мережі є також елітні ручки, сувеніри та книги. Цієї зими актуальним подарунком може бути також портативний зарядний пристрій – павербанк або добротний ліхтарик.
І куди ж без пакування – невід’ємного елемента свята. У магазинах «Офіс Центр» це, звісно, передбачили. Тут можна придбати тематичну обгортку та стрічки, або, довіривши справу продавцям, скористатися послугою пакування.
Графік роботи та адреса
м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 31
м. Луцьк, вул. Ковельська, 22
Магазини працюють щодня з 8:00 до 19:00.
У суботу та неділю – 10:00–18:00.
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У мережі магазинів «Офіс Центр» запевняють: вибір товарів – чималий, тож кожен знайде ідеальний варіант подарунку для найближчих. А на тих, хто купує, теж чекає приємний сюрприз – помірні ціни.
«Попри складну економічну ситуацію в країні, у нас доволі адекватний прайс. Є товар дешевший, є – дорожчий, але без космічних націнок. До того ж у нас постійно діють різноманітні знижки та акції», – розповідає керівник мережі магазинів «Офіс Центр» у Луцьку Олег Кобилинський.
Ба більше, додає продавчиня-консультантка Тетяна Лойко, ціни на окремі товари, порівняно з минулим роком, практично не змінилися. А от мішура на ялинку, наприклад, – цьогоріч вартує навіть менше.
До слова, в «Офіс Центр» – широкий асортимент новорічного декору. У магазинах мережі можна придбати ялинкові кульки (скляні і пластмасові), штучний сніг, святкові трафарети на вікна і хіт сезону – потужні гірлянди на батарейках.
У скільки обійдеться подарунок малечі – сказати важко, бо, зауважує продавчиня, усе індивідуально.
«Люди часто приходять з конкретними запитами, тож і сума в чекові у всіх різниться. 3D ручка коштуватиме 650 гривень, мольберт – 500, а бюджетні настільні ігри, наприклад, – від 33 гривень», – пояснює Тетяна.
У топі товарів, які купують на подарунок, – настільні ігри на кшталт «Крокодила» або «Монополії», пазли, набори для ліплення і… новорічні шкарпетки.
«Ігри розбирають усі: і карткові, і розвивальні. Раніше ми думали, чим то на карантині зайнятися, а тепер – що без світла робити. Крім ігор, ще одне цікаве заняття для усієї сім’ї – пазли. З’явилися у нас також тривимірні головоломки-конструктори. Кожен тепер може «побудувати» свій Біг-Бен.
І безсумнівний хіт – шкарпетки з новорічним дизайном. Молодь – у захваті», – зазначає керівник мережі усміхаючись.
Також безпрограшним варіантом подарунку на новорічні свята залишаються скетч-маркери (професійні фломастери – ред.) і картини за номерами, а в «Офіс Центр» вибір полотен – просто таки величезний.
По канцелярію та інші матеріали для творчості в «Офіс Центр» завітали луцькі студенти. Кажуть: організовуватимуть різдвяний табір.
«Тут дуже великий вибір! Найголовніше, що в одному місці є усе: від кольорового картону – до клейового пістолета. Оскільки ми організовуватимемо різдвяний табір для діток, у нас назбирався чималий список канцелярії, що потрібна для проведення майстер-класу і квесту», – ділиться студентка Луцького національного технічного університету Інна Ганюк.
Поки одні, блукаючи між стелажами красивої канцелярії та новорічного декору, готуються до різдвяних канікул, інші – друкують в «Офіс Центр» курсові та магістерські. Перед канікулами в магазині чимало студентів, адже тут діє копіцентр, який, до слова, не обмежується лише чорно-білим друком. У ньому надають надзвичайно широкий спектр послуг: копіювання різних форматів, друк фотографій, брошурування документів, зшивання дипломів, ламінування і навіть друк на магнітному та самоклеючому видах паперу.
Семикласниця Марійка серед групи студентів ледь не губиться. Прийшла, каже, за блокнотами з ароматизованими обкладинками. У Луцьку такі, запевняє, бачила лише в «Офіс Центр».
Керівник магазинів луцької мережі зауважує: унікальних товарів в «Офіс Центр» – дійсно багато. Наприклад, віднедавна у магазині з’явилася новинка – торгова марка Interdruk.
«Interdruk – це про дійсно якісні і гарні канцтовари. У нас тепер можна придбати ексклюзивні папки, сегрегатори та блокноти. Від кольору – до вибору, як то кажуть. Додам, що це власний імпорт, тож товари цього виробника представлені лише у нас і в Польщі», – зазначає Олег Кобилинський.
В асортименті «Офіс Центр» від ТМ Interdruk є також письмове приладдя. Текстові маркери з глітером і стікери для нотаток пастельних кольорів чи не найбільше полюбились покупцям.
У магазинах «Офіс Центр» особливо популярні датовані щоденники і планери. Щоправда, цьогоріч через повномасштабне вторгнення вибір дещо менший.
«Такі щоденники виготовляють у лютому, тож у зв’язку із початком активних бойових дій – цього року їх небагато. Але натомість у нас – сила-силенна блокнотів та зошитів різних форматів», – пояснює директор.
До слова, шкіряний блокнот – варіант подарунку для дорослих. Крім того, в асортименті мережі є також елітні ручки, сувеніри та книги. Цієї зими актуальним подарунком може бути також портативний зарядний пристрій – павербанк або добротний ліхтарик.
І куди ж без пакування – невід’ємного елемента свята. У магазинах «Офіс Центр» це, звісно, передбачили. Тут можна придбати тематичну обгортку та стрічки, або, довіривши справу продавцям, скористатися послугою пакування.
Графік роботи та адреса
м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 31
м. Луцьк, вул. Ковельська, 22
Магазини працюють щодня з 8:00 до 19:00.
У суботу та неділю – 10:00–18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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