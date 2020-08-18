Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*
Нині українцям й українкам не до святкувань, утім придбати подарунок для рідних, аби вкотре нагадати про свої почуття, – точно непогана ідея. Цьогоріч втілити головну мрію чи не усіх дітлахів Святому Миколаю допомагають Збройні сили України. Щоправда, батькам малечі до списку бажань у листі варто теж пригледітись.

У мережі магазинів «Офіс Центр» запевняють: вибір товарів – чималий, тож кожен знайде ідеальний варіант подарунку для найближчих. А на тих, хто купує, теж чекає приємний сюрприз – помірні ціни.

«Попри складну економічну ситуацію в країні, у нас доволі адекватний прайс. Є товар дешевший, є – дорожчий, але без космічних націнок. До того ж у нас постійно діють різноманітні знижки та акції», – розповідає керівник мережі магазинів «Офіс Центр» у Луцьку Олег Кобилинський.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

Ба більше, додає продавчиня-консультантка Тетяна Лойко, ціни на окремі товари, порівняно з минулим роком, практично не змінилися. А от мішура на ялинку, наприклад, – цьогоріч вартує навіть менше.

До слова, в «Офіс Центр» – широкий асортимент новорічного декору. У магазинах мережі можна придбати ялинкові кульки (скляні і пластмасові), штучний сніг, святкові трафарети на вікна і хіт сезону – потужні гірлянди на батарейках.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*
Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

У скільки обійдеться подарунок малечі – сказати важко, бо, зауважує продавчиня, усе індивідуально.

«Люди часто приходять з конкретними запитами, тож і сума в чекові у всіх різниться. 3D ручка коштуватиме 650 гривень, мольберт – 500, а бюджетні настільні ігри, наприклад, – від 33 гривень», – пояснює Тетяна.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*
Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

У топі товарів, які купують на подарунок, – настільні ігри на кшталт «Крокодила» або «Монополії», пазли, набори для ліплення і… новорічні шкарпетки.

«Ігри розбирають усі: і карткові, і розвивальні. Раніше ми думали, чим то на карантині зайнятися, а тепер – що без світла робити. Крім ігор, ще одне цікаве заняття для усієї сім’ї – пазли. З’явилися у нас також тривимірні головоломки-конструктори. Кожен тепер може «побудувати» свій Біг-Бен.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

І безсумнівний хіт – шкарпетки з новорічним дизайном. Молодь – у захваті», – зазначає керівник мережі усміхаючись.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

Також безпрограшним варіантом подарунку на новорічні свята залишаються скетч-маркери (професійні фломастери – ред.) і картини за номерами, а в «Офіс Центр» вибір полотен – просто таки величезний.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

По канцелярію та інші матеріали для творчості в «Офіс Центр» завітали луцькі студенти. Кажуть: організовуватимуть різдвяний табір.

«Тут дуже великий вибір! Найголовніше, що в одному місці є усе: від кольорового картону – до клейового пістолета. Оскільки ми організовуватимемо різдвяний табір для діток, у нас назбирався чималий список канцелярії, що потрібна для проведення майстер-класу і квесту», – ділиться студентка Луцького національного технічного університету Інна Ганюк.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

Поки одні, блукаючи між стелажами красивої канцелярії та новорічного декору, готуються до різдвяних канікул, інші – друкують в «Офіс Центр» курсові та магістерські. Перед канікулами в магазині чимало студентів, адже тут діє копіцентр, який, до слова, не обмежується лише чорно-білим друком. У ньому надають надзвичайно широкий спектр послуг: копіювання різних форматів, друк фотографій, брошурування документів, зшивання дипломів, ламінування і навіть друк на магнітному та самоклеючому видах паперу.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

Семикласниця Марійка серед групи студентів ледь не губиться. Прийшла, каже, за блокнотами з ароматизованими обкладинками. У Луцьку такі, запевняє, бачила лише в «Офіс Центр».

Керівник магазинів луцької мережі зауважує: унікальних товарів в «Офіс Центр» – дійсно багато. Наприклад, віднедавна у магазині з’явилася новинка – торгова марка Interdruk.

«Interdruk – це про дійсно якісні і гарні канцтовари. У нас тепер можна придбати ексклюзивні папки, сегрегатори та блокноти. Від кольору – до вибору, як то кажуть. Додам, що це власний імпорт, тож товари цього виробника представлені лише у нас і в Польщі», – зазначає Олег Кобилинський.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*
Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

В асортименті «Офіс Центр» від ТМ Interdruk є також письмове приладдя. Текстові маркери з глітером і стікери для нотаток пастельних кольорів чи не найбільше полюбились покупцям.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

У магазинах «Офіс Центр» особливо популярні датовані щоденники і планери. Щоправда, цьогоріч через повномасштабне вторгнення вибір дещо менший.

«Такі щоденники виготовляють у лютому, тож у зв’язку із початком активних бойових дій – цього року їх небагато. Але натомість у нас – сила-силенна блокнотів та зошитів різних форматів», – пояснює директор.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

До слова, шкіряний блокнот – варіант подарунку для дорослих. Крім того, в асортименті мережі є також елітні ручки, сувеніри та книги. Цієї зими актуальним подарунком може бути також портативний зарядний пристрій – павербанк або добротний ліхтарик.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

І куди ж без пакування – невід’ємного елемента свята. У магазинах «Офіс Центр» це, звісно, передбачили. Тут можна придбати тематичну обгортку та стрічки, або, довіривши справу продавцям, скористатися послугою пакування.

Ідеї подарунків під подушку від магазинів «Офіс Центр»*

Графік роботи та адреса

м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 31
м. Луцьк, вул. Ковельська, 22

Магазини працюють щодня з 8:00 до 19:00.
У суботу та неділю – 10:00–18:00.

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Теги: «Офіс Центр», канцелярія, подарунок
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