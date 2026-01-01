На Волині водієві авто стало зле за кермом: він помер





Як розповіли очевидці, чоловіку за кермом стало зле. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Проте врятувати людину не вдалося.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна подія трапилася учора, 26 листопада, у селищі Маневичі Камінь-Каширського району.Як розповіли очевидці, чоловіку за кермом стало зле. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Проте врятувати людину не вдалося.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, парамедики констатували біологічну смерть.

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