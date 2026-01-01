Кошеня вижило під час атаки Росії на гуртівню у Луцьку і знайшло нову родину





Тепер котика звуть Лакі — Щасливчик, розповіла Ірина, яка працює неподалік місця удару РФ.



«Воно там кричало»



Жінка поділилася, що наступного дня після обстрілу почула зі згарища нявчання і почала шукати тварину.



«Ми ж аж в офісі почули. Я пішла шукати де воно кричить. Думала, може, кішки якісь, які тут живуть у нас, може, з ними щось сталося. А ні — там за цією гуртівнею, прямо зразу в мотлосі, воно там кричало, біднесеньке, одненьке було», — згадує Ірина.



Жінка забрала кошеня до офісу, купила йому лоток і нагодувала. Тварина мала закислі від диму очі, постійно чхала та відкашлювалася від диму.



Разом із колегою Олексієм Ірина вирішила знайти кошеняті нову родину. За декілька годин на відео у соцмережах відгукнулися майбутні господарі кошеняти — подружжя з Луцька.



«У нас є киця на ім'я Ліліт. І ми давно думали про ще одного, але домовились з чоловіком, що це буде котик, який потребуватиме допомоги. Так і сталося, що маленька душа Лакі знайшла нас, а ми його», — розповіла Суспільному нова власниця котика Софія.



Наступного дня подружжя забрало кошеня й одразу повезло до ветеринара. Софія хвилювалася, чи не пошкодив дим його дихальні шляхи.



«Лікар оглянув і сказав, що стан у Лакі слабкий, серйозних уражень незнайшов і призначив лікування. Кошеня було дуже налякане і виснажене, але з першої миті довірилося нам і лікарям. Вже як ми привезли його додому, він заплакав — і я разом з ним», — ділиться жінка.



«Доля подарувала йому ще один шанс»



Лікування Лакі ще триває. За словами Софії, у котика ослаблений імунітет, а очі досі потребують догляду. Зараз кошеня звикає до життя в новій родині, а старша кицька родини Ліліт — до нього.



«Ліліт потроху стає для нього вихователькою і товаришкою. Зараз у нас завдання скоригувати його поведінку, яка формувалася за "вуличними законами". Мені здається, по-іншому його і не можна було назвати. Доля подарувала йому ще один шанс на життя, і це життя обов'язково має бути щасливим, тому і він став Щасливчиком», — каже Софія.



За словами жінки, про минуле кошеняти відомо небагато. Вона припускає, що до російської атаки в нього була родина.



«Нам відомо небагато, єдине, що ми знаємо, що в нього була сім'я, якої не стало через країну-терориста. Але тепер у Лакі є сім'я, яка його дуже любить і зробить усе, аби він прожив довге і щасливе котяче життя», — лучанка.



Ще один котик шукає родину



Ірина, яка знайшла Лакі та допомогла йому потрапити до нової сім'ї, просить звернути увагу ще на одного котика. Наразі він живе поруч з місцем атаки РФ 14 жовтня і також шукає дім.

Цей вуличний кіт живе поруч з місцем влучання БпЛА у Луцьку, волонтерка Ірина шукає йому родину.

Жінка каже: хвилюється, що тварині доведеться зимувати на вулиці. Вона сподівається, що його світлину побачать якомога більше людей і хтось забере його у родину.



Наслідки атаки РФ у Луцьку 14 жовтня



14 жовтня російські БпЛА атакували Луцьк. Уламки безпілотника пошкодили гуртівню товарів та житловий будинок.



Тіла п'яти людей знайшли на згарищі гуртівні. Також у лікарні померла 40-річна працівниця, яка отримала осколкове поранення голови. Ще 13 отримали травми, середи них — дворічна дитина.



Того ж дня уламки безпілотника пошкодили квартиру на дев'ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Там травмувалися чоловік і дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кошеня, яке пережило російську атаку на Луцьк 14 жовтня, прихистило подружжя лучан. Тварину знайшла місцева жителька Ірина наступного ранку після обстрілу серед згарища на території гуртівні європейських товарів на вулиці Конякіна.Тепер котика звуть Лакі — Щасливчик, розповіла Суспільному , яка працює неподалік місця удару РФ.Жінка поділилася, що наступного дня після обстрілу почула зі згарища нявчання і почала шукати тварину.«Ми ж аж в офісі почули. Я пішла шукати де воно кричить. Думала, може, кішки якісь, які тут живуть у нас, може, з ними щось сталося. А ні — там за цією гуртівнею, прямо зразу в мотлосі, воно там кричало, біднесеньке, одненьке було», — згадує Ірина.Жінка забрала кошеня до офісу, купила йому лоток і нагодувала. Тварина мала закислі від диму очі, постійно чхала та відкашлювалася від диму.Разом із колегоюІрина вирішила знайти кошеняті нову родину. За декілька годин на відео у соцмережах відгукнулися майбутні господарі кошеняти — подружжя з Луцька.«У нас є киця на ім'я Ліліт. І ми давно думали про ще одного, але домовились з чоловіком, що це буде котик, який потребуватиме допомоги. Так і сталося, що маленька душа Лакі знайшла нас, а ми його», — розповіла Суспільному нова власниця котикаНаступного дня подружжя забрало кошеня й одразу повезло до ветеринара. Софія хвилювалася, чи не пошкодив дим його дихальні шляхи.«Лікар оглянув і сказав, що стан у Лакі слабкий, серйозних уражень незнайшов і призначив лікування. Кошеня було дуже налякане і виснажене, але з першої миті довірилося нам і лікарям. Вже як ми привезли його додому, він заплакав — і я разом з ним», — ділиться жінка.Лікування Лакі ще триває. За словами Софії, у котика ослаблений імунітет, а очі досі потребують догляду. Зараз кошеня звикає до життя в новій родині, а старша кицька родини Ліліт — до нього.«Ліліт потроху стає для нього вихователькою і товаришкою. Зараз у нас завдання скоригувати його поведінку, яка формувалася за "вуличними законами". Мені здається, по-іншому його і не можна було назвати. Доля подарувала йому ще один шанс на життя, і це життя обов'язково має бути щасливим, тому і він став Щасливчиком», — каже Софія.За словами жінки, про минуле кошеняти відомо небагато. Вона припускає, що до російської атаки в нього була родина.«Нам відомо небагато, єдине, що ми знаємо, що в нього була сім'я, якої не стало через країну-терориста. Але тепер у Лакі є сім'я, яка його дуже любить і зробить усе, аби він прожив довге і щасливе котяче життя», — лучанка.Ірина, яка знайшла Лакі та допомогла йому потрапити до нової сім'ї, просить звернути увагу ще на одного котика. Наразі він живе поруч з місцем атаки РФ 14 жовтня і також шукає дім.Жінка каже: хвилюється, що тварині доведеться зимувати на вулиці. Вона сподівається, що його світлину побачать якомога більше людей і хтось забере його у родину.14 жовтня російські БпЛА атакували Луцьк. Уламки безпілотника пошкодили гуртівню товарів та житловий будинок.Тіла п'яти людей знайшли на згарищі гуртівні. Також у лікарні померла 40-річна працівниця, яка отримала осколкове поранення голови. Ще 13 отримали травми, середи них — дворічна дитина.Того ж дня уламки безпілотника пошкодили квартиру на дев'ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Там травмувалися чоловік і дитина.

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