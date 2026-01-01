Інвестиції на сотні мільйонів. Індустріальний парк на Волині розширює залізничну інфраструктуру





Будівництво веде компанія Компресорна техніка, яка є ініціатором створення парку. Обсяг інвестицій у другу чергу 232,5 млн грн. Завершення будівництва заплановане в 2027 році. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає



Другою чергою проєкту передбачається облаштування 18 залізничних колій загальною довжиною 7,5 кілометрів. Це дозволить індустріальному парку пропускати рухомий склад довжиною понад 20 вагонів. Проєкт передбачає будівництво мережі широких та вузьких колій (європейський стандарт 1435 мм та український 1520 мм) для організації подачі вагонів на місця навантаження та митний термінал. Це дозволить пришвидшити обробку вантажів промислового призначення як в експортному напрямку, так і необхідних для функціонування виробництв в Україні.



Будівництво першої черги завершилось у вересні 2026 року, протягом жовтня та листопада були оформлені технічний паспорт об'єкта, акт готовності та сертифікат готовності до експлуатації. Наразі триває оформлення експлуатаційної документації. Для розширення пропускної спроможності комплексу залізничних колій для рухомого складу в 50 вагонів ведуться передпроєктні роботи щодо третьої черги будівництва.



Для будівництва першої черги залізничних колій індустріальний парк Ковель Порто скористався державною програмою стимулювання розвитку інфраструктури ІП. У 2024 році з державного бюджету було виділено 69,8 млн грн на умовах співфінансування 50:50. Також умовою державного фінансування було введення в експлуатацію протягом трьох років на території індустріального парку не менше 5 тис. кв. м промислових площ, а також залучення не менше двох учасників-виробників.



Програма стимулювання розвитку інфраструктури індустріальних парків — складова політики Зроблено в Україні. Вона обʼєднує програми розвитку виробництва, інвестицій та несировинного експорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В індустріальному парку «Ковель Порто» (Волинська область) почалося будівництво другої черги залізничних колій, які обʼєднають виробничі приміщення парку з інфраструктурою Укрзалізниці.Будівництво веде компанія Компресорна техніка, яка є ініціатором створення парку. Обсяг інвестицій у другу чергу 232,5 млн грн. Завершення будівництва заплановане в 2027 році. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, передає НВ Другою чергою проєкту передбачається облаштування 18 залізничних колій загальною довжиною 7,5 кілометрів. Це дозволить індустріальному парку пропускати рухомий склад довжиною понад 20 вагонів. Проєкт передбачає будівництво мережі широких та вузьких колій (європейський стандарт 1435 мм та український 1520 мм) для організації подачі вагонів на місця навантаження та митний термінал. Це дозволить пришвидшити обробку вантажів промислового призначення як в експортному напрямку, так і необхідних для функціонування виробництв в Україні.Будівництво першої черги завершилось у вересні 2026 року, протягом жовтня та листопада були оформлені технічний паспорт об'єкта, акт готовності та сертифікат готовності до експлуатації. Наразі триває оформлення експлуатаційної документації. Для розширення пропускної спроможності комплексу залізничних колій для рухомого складу в 50 вагонів ведуться передпроєктні роботи щодо третьої черги будівництва.Для будівництва першої черги залізничних колій індустріальний парк Ковель Порто скористався державною програмою стимулювання розвитку інфраструктури ІП. У 2024 році з державного бюджету було виділено 69,8 млн грн на умовах співфінансування 50:50. Також умовою державного фінансування було введення в експлуатацію протягом трьох років на території індустріального парку не менше 5 тис. кв. м промислових площ, а також залучення не менше двох учасників-виробників.Програма стимулювання розвитку інфраструктури індустріальних парків — складова політики Зроблено в Україні. Вона обʼєднує програми розвитку виробництва, інвестицій та несировинного експорту.

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