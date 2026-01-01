Для сімей в Україні, в яких народилися малюки, діє оновлений порядок державної фінансової підтримки. Проте з початком календарної зими, 1 грудня 2026 року, розміри цих соціальних виплат не зміняться — усі перерахунки відбулися ще на старті року, 1 січня.Про це повідомляє Пенсійний фонд України.Від 1 грудня сума одноразової державної допомоги не зміниться. Батьки малюків, народжених від 1 січня 2026 року, отримують від держави фіксовані 50 000 гривень. Ця сума є однаковою незалежно від того, якою за рахунком у родині є дитина.Раніше родини отримували загалом 41 280 гривень: одразу родині перераховували 10 320 гривень, а решту суми розбивали на щомісячні платежі по 860 гривень упродовж трьох років.Якщо дитина народилася наприкінці 2025 року, батьки отримають меншу виплату. Проте якщо дитина народилася 2026 року, вони мають право на підвищену виплату на малюка.У випадку, якщо дітей народилося кілька, держава фінансує кожну дитину окремо. Відповідно, при появі на світ двійні 2026 року батькам призначать одразу 100 000 гривень одноразової підтримки. А за трійню — 150 тисяч гривень.Окрім стартових 50 000 гривень, українські родини мають доступ до інших видів соціальної допомоги. Так, упродовж 2026 року батькам щомісяця нараховують кошти на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.Стандартний розмір цієї регулярної виплати сягає 7 000 гривень на місяць, а для сімей із дітьми з інвалідністю сума зростає до 10 500 гривень. Нарахування стартують одразу після завершення відпустки по вагітності та пологах. Оформити цю допомогу можуть і ті батьки, чиїм малюкам станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився рік.Для сімей із дітьми від одного до трьох років працює програма «єЯсла». Вона дає змогу щомісяця отримувати 8 000 гривень за умови, що мати або інший законний представник дитини повертається до роботи на умовах повного робочого дня. Якщо виховується дитина з інвалідністю, щомісячна компенсація становить 12 000 гривень.Право подати запит на одноразову допомогу при народженні має один із батьків або опікун, із яким постійно проживає дитина. Оформити звернення можна дистанційно через застосунок чи вебпортал «Дія» або в межах комплексного сервісу «єМалятко», а також офлайн — у ЦНАПах та сервісних центрах Пенсійного фонду України.Для отримання коштів заявник надає паспорт, заяву та свідоцтво про народження дитини. Якщо звернення подає опікун, обов’язково додається копія рішення про встановлення опіки.Стежте за термінами, адже звернутися по одноразову допомогу при народженні дозволяється лише впродовж перших 12 місяців життя малюка.Нагадаємо, в Україні на порталі та в застосунку «Дія» запустили оформлення двох нових соціальних виплат: допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами й виплат на догляд за дитиною до року.Перша виплата в розмірі 7 000 грн щомісяця призначена для незастрахованих у системі соцстрахування жінок, які мають чинний медичний висновок про вагітність та пологи або закритий не більше 6 місяців тому. Кошти надходять на основний рахунок «Дія.Картки» і витрачаються без обмежень.