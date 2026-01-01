Курс валют на 27 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,10 грн (-17 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,49 грн (-4 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,04 грн (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 27 листопада. Долар зменшиться на 17 коп, євро — на 4 коп., а польський злотий — на 1 коп.Про це стало відомо з даних НБУ.Курс долара1 долар США — 45,10 грн (-17 коп.)Курс євро1 євро — 49,49 грн (-4 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,04 грн (-1 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію