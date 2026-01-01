У п’ятницю, 27 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть планові обмеження споживання електроенергії.Про це повідомляє "Укренерго".Енергетики зазначають, що для промислових підприємств запровадять графіки обмеження потужності, тоді як для всіх інших категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг.Головною причиною вимушених заходів є наслідки ворожих атак на українську енергосистему.В "Укренерго" наголошують, що енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення стабільного електропостачання.Перевірити актуальні графіки споживачі можуть на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.