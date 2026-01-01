«Він для Андрія і поводир, і вірний друг»: за собаку пораненого ветерана з Рожища вимагали гроші

Андрія Лаврова, який зник кілька днів тому, знайшли в районі учгоспу між Рожищем і Кременцем. Однак повернути тварину родині вдалося лише після конфлікту та сплати грошей.



Про це розповіла рожищенська волонтерка Віра Шварцкоп, передає



Після її допису про зникнення собаки місцеві жителі повідомили, що бачили тварину біля учгоспу. Дружина військового Людмила поїхала перевірити інформацію. За її словами, жінка, яка працює на цій території, не хотіла віддавати собаку. Ситуація загострилася, виникла бійка, а на місце викликали поліцію.



Як розповідає Віра Шварцкоп, навіть пояснення, що собака належить ветерану війни, який пережив важке поранення, спочатку не допомогли. Зрештою Людмилі довелося заплатити 500 гривень, щоб забрати тварину.



Під час сутички жінка загубила телефон. Щоб повернути його, довелося заплатити ще 400 гривень.



Волонтерка наголошує, що для Андрія цей собака – не просто домашній улюбленець, а важлива частина його життя та реабілітації.



Андрій Лавров мобілізувався навесні 2022 року. Служив у складі 116 бригади. У березні 2024 року дістав важке поранення голови. Пів року перебував у комі, переніс численні операції. Нині поступово починає ходити, однак поки не може говорити.



«У маленькому містечку можливостей для реабілітації небагато. А цей собака – для Андрія і поводир, і вірний друг, і розрада. Коли дозволяє погода, Андрій їздить містом на електроскутері, а пес завжди поруч», – розповіла Віра.



Нині тварина вже вдома. Андрій не випускає її з хати. За словами волонтерки, у собаки травмована нога, тому родина планує відвезти його до ветеринарної клініки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Собаку ветерана, який зник кілька днів тому, знайшли в районі учгоспу між Рожищем і Кременцем. Однак повернути тварину родині вдалося лише після конфлікту та сплати грошей.Про це розповіла рожищенська волонтерка, передає Район.Рожище Після її допису про зникнення собаки місцеві жителі повідомили, що бачили тварину біля учгоспу. Дружина військовогопоїхала перевірити інформацію. За її словами, жінка, яка працює на цій території, не хотіла віддавати собаку. Ситуація загострилася, виникла бійка, а на місце викликали поліцію.Як розповідає Віра Шварцкоп, навіть пояснення, що собака належить ветерану війни, який пережив важке поранення, спочатку не допомогли. Зрештою Людмилі довелося заплатити 500 гривень, щоб забрати тварину.Під час сутички жінка загубила телефон. Щоб повернути його, довелося заплатити ще 400 гривень.Волонтерка наголошує, що для Андрія цей собака – не просто домашній улюбленець, а важлива частина його життя та реабілітації.Андрій Лавров мобілізувався навесні 2022 року. Служив у складі 116 бригади. У березні 2024 року дістав важке поранення голови. Пів року перебував у комі, переніс численні операції. Нині поступово починає ходити, однак поки не може говорити.«У маленькому містечку можливостей для реабілітації небагато. А цей собака – для Андрія і поводир, і вірний друг, і розрада. Коли дозволяє погода, Андрій їздить містом на електроскутері, а пес завжди поруч», – розповіла Віра.Нині тварина вже вдома. Андрій не випускає її з хати. За словами волонтерки, у собаки травмована нога, тому родина планує відвезти його до ветеринарної клініки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію