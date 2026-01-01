У громаді на Волині перевізник змушує ветеранів платити за квиток





Як повідомили у Шацькій селищній раді, на сесії селищної ради 25 листопада депутати розглянули запит щодо порушення прав ветеранів на пільговий проїзд з боку місцевого перевізника. Питання ініціював депутат Володимир Гурко, надавши обґрунтоване звернення від ветеранської спільноти з письмовими поясненнями військовослужбовців та доказами.



Про деталі ситуації журналістам Богдан Тимошук.



За словами посадовця, йдеться про міжобласні перевезення (зокрема у львівському напрямку), під час яких ветеранам відмовляли у безоплатному проїзді та змушували оплачувати повну вартість квитка. Перевізник у розмовах з ветеранами мотивує це тим, що здійснює «нерегулярні перевезення», на які не поширюються пільги.



Однак, як наголосив Богдан Тимошук, за законодавством, якщо рейси здійснюються щоденно в один і той самий час (понад дві поїздки), вони вважаються регулярними. До звернення депутата додали виписки з сервісу BlaBlaCar та інші матеріали, які підтверджують системність цих поїздок.



«Він обходить законодавство, щоб не надавати пільги, не возити безплатно учасників бойових дій, сиріт, багатодітних. Для оформлення регулярного маршруту потрібно пройти конкурс, отримати погодження від Волинської та Львівської обласних адміністрацій, відповідати вимогам Укртрансбезпеки. Значно простіше повісити табличку "нерегулярні перевезення", закинути оголошення в інтернет і зняти з себе відповідальність», – пояснив секретар селищної ради.



У селищній раді зазначають, що в бюджеті громади передбачена програма та кошти для компенсації перевізникам вартості пільгового проїзду, проте відшкодовувати витрати можна лише за офіційними регулярними маршрутами.



За підсумками обговорення депутати підтримали необхідність розібратися в ситуації. Зокрема, планується скерувати звернення до правоохоронних органів для правової оцінки дій перевізника.



Водночас у селищній раді спробують врегулювати конфлікт шляхом діалогу: найближчим часом перевізника планують запросити на зустріч у вузькому колі за участі представників ветеранської спільноти та депутатів, щоб знайти компроміс і виділити хоча б кілька пільгових місць на кожен рейс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді перевізник рейсу до Львова відмовляє ветеранам у пільговому проїзді, маскуючи регулярні рейси під нерегулярні.Як повідомили у Шацькій селищній раді, на сесії селищної ради 25 листопада депутати розглянули запит щодо порушення прав ветеранів на пільговий проїзд з боку місцевого перевізника. Питання ініціював депутат, надавши обґрунтоване звернення від ветеранської спільноти з письмовими поясненнями військовослужбовців та доказами.Про деталі ситуації журналістам Район.Шацьк розповів секретар Шацької селищної радиЗа словами посадовця, йдеться про міжобласні перевезення (зокрема у львівському напрямку), під час яких ветеранам відмовляли у безоплатному проїзді та змушували оплачувати повну вартість квитка. Перевізник у розмовах з ветеранами мотивує це тим, що здійснює «нерегулярні перевезення», на які не поширюються пільги.Однак, як наголосив Богдан Тимошук, за законодавством, якщо рейси здійснюються щоденно в один і той самий час (понад дві поїздки), вони вважаються регулярними. До звернення депутата додали виписки з сервісу BlaBlaCar та інші матеріали, які підтверджують системність цих поїздок.«Він обходить законодавство, щоб не надавати пільги, не возити безплатно учасників бойових дій, сиріт, багатодітних. Для оформлення регулярного маршруту потрібно пройти конкурс, отримати погодження від Волинської та Львівської обласних адміністрацій, відповідати вимогам Укртрансбезпеки. Значно простіше повісити табличку "нерегулярні перевезення", закинути оголошення в інтернет і зняти з себе відповідальність», – пояснив секретар селищної ради.У селищній раді зазначають, що в бюджеті громади передбачена програма та кошти для компенсації перевізникам вартості пільгового проїзду, проте відшкодовувати витрати можна лише за офіційними регулярними маршрутами.За підсумками обговорення депутати підтримали необхідність розібратися в ситуації. Зокрема, планується скерувати звернення до правоохоронних органів для правової оцінки дій перевізника.Водночас у селищній раді спробують врегулювати конфлікт шляхом діалогу: найближчим часом перевізника планують запросити на зустріч у вузькому колі за участі представників ветеранської спільноти та депутатів, щоб знайти компроміс і виділити хоча б кілька пільгових місць на кожен рейс.

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