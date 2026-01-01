Майже 2,5 мільйона доларів за готовий бізнес: у Луцьку продають дорожнє підприємство





Оголошення про продаж опублікували на популярному сайті оголошень. Підприємство розташоване на вулиці Сосюри, 45 у Луцьку. Виробнича база займає земельну ділянку площею 1,1429 гектара, пише



На території є адміністративна будівля площею 784,1 квадратного метра, емульсійний цех із лабораторією та двома установками для виробництва бітумної емульсії, складські приміщення і гараж. Також облаштовані майданчик для зберігання щебеню, навіс для спеціалізованого транспорту та встановлене подрібнювально-сортувальне обладнання.



Окремо до продажу пропонують 68 одиниць спеціалізованої техніки. Серед них — вантажівки, дорожні котки, екскаватори, навантажувачі, бульдозери, автогрейдери та машини для ремонту дорожнього покриття. Зокрема, в переліку є техніка Volvo, Scania, DAF, Mercedes-Benz, Caterpillar, Bomag та Dynapac.



Підприємство займається ямковим ремонтом, вирівнюванням дорожнього покриття, будівництвом доріг, облаштуванням щебеневих основ та утриманням автошляхів. За інформацією продавця, компанія працює понад 16 років, має необхідні ліцензії й дозволи, атестовану лабораторію та запас матеріалів для роботи на рік.



Також у пропозицію входять персонал підприємства — близько 50 працівників — та виробниче обладнання. Річний офіційний оборот продавець готовий повідомити потенційним покупцям за запитом.



Вартість діючого підприємства у Луцьку становить 2 мільйони 489 тисяч доларів.

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