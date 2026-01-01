Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Петра Луштви
Сьогодні, 21:15
На війні загинув військовий із села Тумин — Петро Луштва.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
Чоловік був призваний на службу 20 липня 2023 року. Із 17 лютого 2025 року вважався зниклим безвісти.
На жаль, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військового.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
Чоловік був призваний на службу 20 липня 2023 року. Із 17 лютого 2025 року вважався зниклим безвісти.
На жаль, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військового.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
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