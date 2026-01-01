Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Петра Луштви

Петро Луштва.



Про це повідомили у Затурцівській громаді.



Чоловік був призваний на службу 20 липня 2023 року. Із 17 лютого 2025 року вважався зниклим безвісти.



На жаль, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військового.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовий із села Тумин —Про це повідомили у Затурцівській громаді.Чоловік був призваний на службу 20 липня 2023 року. Із 17 лютого 2025 року вважався зниклим безвісти.На жаль, за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військового.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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