Солоне, свіже та мариноване: скільки коштує сало на Волині





Скільки коштують домашні продукти в різних громадах області та які пропозиції є на сайтах оголошень — з'ясували журналісти



Серед оголошень є як свіже, так і солоне сало. У Любешеві свіже товсте сало пропонують за 220 гривень. У Луцьку за сало домашнього вирощування просять 495 гривень, а в Камінь-Каширському — 300 гривень за домашнє сало в банці.



Солоне сало також продають у різних населених пунктах області. У Луцьку за домашнє солоне сало просять 400 гривень, а за сало в маринаді — 540 гривень. У Ратному сало в банках пропонують за 530 гривень. Ще одну пропозицію знайшли в Зарудчах, де за солоне сало в банках хочуть 550 гривень.



Окремо продають сало великими шматками та партіями. Зокрема, у Камінь-Каширському за 3 кілограми сала в розсолі просять 570 гривень. У Бучині сало в трилітрових банках пропонують за 450 гривень.



Є на платформі й пропозиції смальцю та свинячого жиру. У Ковелі домашній смалець продають за 550 гривень, а в Любешеві смалець зі свіжотопленого жиру пропонують за 130 гривень. Також у Ковелі можна знайти домашній топлений свинячий жир у відрі за 245 гривень. Крім свинячого, продають і курячий смалець. В одному з оголошень продавчиня пропонує пів літра за 75 гривень, а літр — за 140 гривень. Також у продажу є шкварки за такою ж ціною.



Водночас купуючи домашні м'ясні продукти та консервацію, варто пам'ятати про ризик ботулізму. Однією з причин цього небезпечного харчового отруєння може бути порушення технології приготування та консервування. Найбільшу небезпеку становлять домашні консерви з грибів, риби та м'яса. При цьому навіть нормальний вигляд і запах продукту не гарантують його безпечності.



Тому до придбання домашніх заготівель, особливо через сайти оголошень, потрібно ставитися уважно та не ризикувати, якщо виникають сумніви щодо їхнього походження чи умов приготування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні зимових свят волиняни активно купують продукти до святкового столу, а серед традиційних смаколиків особливе місце займає домашнє сало. На Волині продають свіже й солоне сало, смалець, свинячий жир та шкварки, а ціни на них відрізняються залежно від населеного пункту й способу приготування.Скільки коштують домашні продукти в різних громадах області та які пропозиції є на сайтах оголошень — з'ясували журналісти ВСН Серед оголошень є як свіже, так і солоне сало. У Любешеві свіже товсте сало пропонують за 220 гривень. У Луцьку за сало домашнього вирощування просять 495 гривень, а в Камінь-Каширському — 300 гривень за домашнє сало в банці.Солоне сало також продають у різних населених пунктах області. У Луцьку за домашнє солоне сало просять 400 гривень, а за сало в маринаді — 540 гривень. У Ратному сало в банках пропонують за 530 гривень. Ще одну пропозицію знайшли в Зарудчах, де за солоне сало в банках хочуть 550 гривень.Окремо продають сало великими шматками та партіями. Зокрема, у Камінь-Каширському за 3 кілограми сала в розсолі просять 570 гривень. У Бучині сало в трилітрових банках пропонують за 450 гривень.Є на платформі й пропозиції смальцю та свинячого жиру. У Ковелі домашній смалець продають за 550 гривень, а в Любешеві смалець зі свіжотопленого жиру пропонують за 130 гривень. Також у Ковелі можна знайти домашній топлений свинячий жир у відрі за 245 гривень. Крім свинячого, продають і курячий смалець. В одному з оголошень продавчиня пропонує пів літра за 75 гривень, а літр — за 140 гривень. Також у продажу є шкварки за такою ж ціною.Водночас купуючи домашні м'ясні продукти та консервацію, варто пам'ятати про ризик ботулізму. Однією з причин цього небезпечного харчового отруєння може бути порушення технології приготування та консервування. Найбільшу небезпеку становлять домашні консерви з грибів, риби та м'яса. При цьому навіть нормальний вигляд і запах продукту не гарантують його безпечності.Тому до придбання домашніх заготівель, особливо через сайти оголошень, потрібно ставитися уважно та не ризикувати, якщо виникають сумніви щодо їхнього походження чи умов приготування.

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