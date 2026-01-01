НАБУ завершило розслідування: на Волині судитимуть міського голову за розтрату понад 6 млн грн





Про це 26 листопада повідомили у Національному антикорупційному бюро України.



За інформацією ВолиньPost, йдеться про Ківерцівського міського голову Олександра Ковальчука.



За даними слідства, очільник міськради уклав із підприємством договір на постачання двох вживаних бензовозів Renault Premium за значно завищеною ціною.



Внаслідок цієї закупівлі, за підрахунками слідства, територіальній громаді завдали збитків на понад 6 мільйонів гривень.



Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна в особливо великих розмірах.



Кримінальне провадження передали за підслідністю до НАБУ у червні 2025 року.



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Що каже Ківерцівський міський голова

У телефонному коментарі Суспільному Олександр Ковальчук підтвердив, що поінформований про суть обвинувачень. Водночас він вважає їх безпідставними та має намір відстоювати свою позицію в суді.



«Було таке, то що. Ще нічого не отримував. Будемо оскаржувати у суді, звичайно. – Ви вважаєте, що обвинувачення безпідставні? – 100%», – сказав Ковальчук.



Що відомо про справу

Нагадаємо,



Йдеться про закупівлю двох бензовозів, здійснену у 2023 році.



Санкція ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з міських рад Волині та підприємця. Їх обвинувачують у розтраті понад 6 мільйонів гривень бюджетних коштів під час закупівлі спецтехніки.Про це 26 листопада повідомили у Національному антикорупційному бюро України.За інформацією, йдеться про Ківерцівського міського головуЗа даними слідства, очільник міськради уклав із підприємством договір на постачання двох вживаних бензовозів Renault Premium за значно завищеною ціною.Внаслідок цієї закупівлі, за підрахунками слідства, територіальній громаді завдали збитків на понад 6 мільйонів гривень.Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна в особливо великих розмірах.Кримінальне провадження передали за підслідністю до НАБУ у червні 2025 року.У телефонному коментарі Суспільному Олександр Ковальчук підтвердив, що поінформований про суть обвинувачень. Водночас він вважає їх безпідставними та має намір відстоювати свою позицію в суді.«Було таке, то що. Ще нічого не отримував. Будемо оскаржувати у суді, звичайно. – Ви вважаєте, що обвинувачення безпідставні? – 100%», – сказав Ковальчук.Нагадаємо, у квітні 2025 року Олександру Ковальчуку повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі автомобілів для Збройних сил України.Йдеться про закупівлю двох бензовозів, здійснену у 2023 році.Санкція ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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