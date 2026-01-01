«8 років тюрми, але за ґрати не сяде»: ексдепутат Луцькради Микола Федік визнав провину в корупції





За інформацією ВолиньPost, йдеться про колишнього депутата Луцької міськради, екскерівника фракції ВО «Свобода» Миколу Федіка.



Про рішення суду повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.



Вирок ухвалили 19 листопада 2026 року. Як зазначають у САП, колишній депутат повністю визнав свою провину та зобов'язався надати викривальні показання щодо інших осіб, причетних до вчинення злочинів.



Суд визнав його винуватим за частинами 3 та 4 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди.



За умовами угоди йому призначили вісім років позбавлення волі, заборону обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років, а також конфіскацію 500 тисяч гривень.



Водночас суд звільнив ексдепутата від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки та поклавши на нього відповідні обов'язки.



Таким чином, попри призначені вісім років ув'язнення, фактично відбувати покарання у колонії він не буде, якщо виконає умови випробування.



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Що відомо про справу Федіка та Вітіва



Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозри Миколі Федіку та депутату Волинської обласної ради від ВО «Свобода» Анатолію Вітіву у справі про хабарі за сприяння забудові земельної ділянки на вулиці Чорновола в Луцьку, де раніше працювала ковзанка «Снігова королева».



За версією слідства, посадовці та депутати міської й обласної рад були причетні до корупційної схеми на 140 тисяч доларів. Із цієї суми 30 тисяч доларів призначалися керівникам двох депутатських фракцій Луцькради, а 110 тисяч — представникам обласної ради.



У серпні 2026 року Микола Федік достроково

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім депутатом Луцької міської ради, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди. Суд призначив йому вісім років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим строком.За інформацією ВолиньPost, йдеться про колишнього депутата Луцької міськради, екскерівника фракції ВО «Свобода»Про рішення суду повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.Вирок ухвалили 19 листопада 2026 року. Як зазначають у САП, колишній депутат повністю визнав свою провину та зобов'язався надати викривальні показання щодо інших осіб, причетних до вчинення злочинів.Суд визнав його винуватим за частинами 3 та 4 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди.За умовами угоди йому призначили вісім років позбавлення волі, заборону обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років, а також конфіскацію 500 тисяч гривень.Водночас суд звільнив ексдепутата від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки та поклавши на нього відповідні обов'язки.Таким чином, попри призначені вісім років ув'язнення, фактично відбувати покарання у колонії він не буде, якщо виконає умови випробування.Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозри Миколі Федіку та депутату Волинської обласної ради від ВО «Свобода»у справі про хабарі за сприяння забудові земельної ділянки на вулиці Чорновола в Луцьку, де раніше працювала ковзанка «Снігова королева».За версією слідства, посадовці та депутати міської й обласної рад були причетні до корупційної схеми на 140 тисяч доларів. Із цієї суми 30 тисяч доларів призначалися керівникам двох депутатських фракцій Луцькради, а 110 тисяч — представникам обласної ради.У серпні 2026 року Микола Федік достроково склав депутатські повноваження . Анатолій Вітів також є фігурантом цього кримінального провадження. Інформації про вирок щодо нього наразі немає.

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