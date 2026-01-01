Якою буде погода на Волині у суботу, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 21 листопада.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-4° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-4° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.
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