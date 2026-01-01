Черга на «Устилузі»: на кордоні з Польщею на Волині 70 легковиків та автобус





Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише



За даними прикордонників, пасажиропотік на кордоні традиційно зростає перед вихідними та у вихідні. Тому й спостерігається накопичення автомобілів на виїзд з України.



Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, у Держприкордонслужбі радять заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.



Пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 15:00 20 листопада у черзі на перетин українського-польського кордону перед пунктом пропуску «Устилуг» на Волині очікують 70 легкових авто та один автобус.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише Суспільне За даними прикордонників, пасажиропотік на кордоні традиційно зростає перед вихідними та у вихідні. Тому й спостерігається накопичення автомобілів на виїзд з України.Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, у Держприкордонслужбі радять заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.Пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію