Черга на «Устилузі»: на кордоні з Польщею на Волині 70 легковиків та автобус
Сьогодні, 19:06
Станом на 15:00 20 листопада у черзі на перетин українського-польського кордону перед пунктом пропуску «Устилуг» на Волині очікують 70 легкових авто та один автобус.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише Суспільне.
За даними прикордонників, пасажиропотік на кордоні традиційно зростає перед вихідними та у вихідні. Тому й спостерігається накопичення автомобілів на виїзд з України.
Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, у Держприкордонслужбі радять заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.
Пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).
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Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише Суспільне.
За даними прикордонників, пасажиропотік на кордоні традиційно зростає перед вихідними та у вихідні. Тому й спостерігається накопичення автомобілів на виїзд з України.
Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, у Держприкордонслужбі радять заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.
Пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).
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