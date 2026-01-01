Понад 27 тисяч людей пройшли скринінг здоров'я 40+ на Волині. ВІДЕО





Про це у коментарі Людмила Рожко.



60-річний Олександр уже кілька років живе з цукровим діабетом другого типу. Цього разу, каже, вирішив скористатися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+» і за один візит безоплатно перевірити серце, судини та рівень цукру.



«В мене підвищений цукор, але я за ним стежу вже років п'ять, тиск, — каже Олександр Шинкаренко. — Не все роблю, звичайно, треба схуднути трохи. Рухливий спосіб життя дає можливість краще себе почувати».



Щомісяця на такий скринінг приходять орієнтовно 25 людей, розповідає сімейний лікар Микола Зингель. Спочатку він оцінює ризики пацієнта за спеціальною шкалою, вимірює тиск та об'єм талії. Це, з його слів, перші маркери метаболічних порушень.



«Це нам важливо і для оцінки серцево-судинної системи, і для цукрового діабету. Так оцінюємо індекс маси тіла, бо цукровий діабет розвивається в людей, які мають надлишкову вагу», — говорить Микола Зингель.



За словами сімейного лікаря, на початку дії програми на безоплатний скринінг йшли переважно люди старшого віку. Станом на середину листопада тенденція змінилася. 42-річна лучанка Олена разом з чоловіком пройшли «Скринінг здоров'я 40+», чекап організму роблять щороку.



«Сподівалися, що зможемо зробити повне обстеження, розчарувалися, — каже Олена Луцинська. — Ліпше, якби зробили УЗД черевної порожнини за ці гроші, МРТ, щоб людина знала реально свої проблеми. Ці аналізи можна здати самостійно і чи вартують вони цих коштів, які виділяються».



Під час планових медичних скринінгів дедалі частіше діагностують у пацієнтів цукровий діабет, говорить ендокринологиня Неля Кравчук. З її слів, на виникнення цукрового діабету впливає чимало факторів. Захворювання може тривалий час розвиватися безсимптомно, але давати серйозні ускладнення насамперед на серцево-судинну систему та нирки.



«Звертаються до мене після скринінгів люди, в яких виявлено цукровий діабет. Вони не знали про це, — каже Неля Кравчук. — В когось зумовлений генетично цукровий діабет. Хронічні стреси, неправильне харчування, стреси заїдають солодким. Якщо це постійно, може виникати цукровий діабет».



Як розповіла заступниця начальника обласного управління здоров'я Людмила Рожко, «Скринінг здоров'я 40+» можна пройти не лише в державному медзакладі, а й в приватній клініці. Головне, з її слів, щоб заклад був у переліку програми.



«В нас більше 40% люди мають серцево-судинний ризик, трошки менше цукровий діабет. Більше 9% — і серцево-судинні захворювання, і цукровий діабет 2 типу, — каже Людмила Рожко. — Є програма "Доступні ліки" для цих захворювань, коли людина може їх отримати і контролювати стан здоров'я».



Станом на середину листопада в області налічується 96 місць, де можна пройти «Скринінг здоров'я 40+». Для надання цієї послуги залучені 39 закладів, з яких 26 комунальних, 13 приватних і ФОПи, додала посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року понад 27 тисяч мешканців Волині безоплатно пройшли обстеження в рамках державної програми «Скринінг здоров'я 40+». Обстеження організму дає змогу вчасно виявити серцево-судинні недуги та цукровий діабет.Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління здоров'я60-річнийуже кілька років живе з цукровим діабетом другого типу. Цього разу, каже, вирішив скористатися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+» і за один візит безоплатно перевірити серце, судини та рівень цукру.«В мене підвищений цукор, але я за ним стежу вже років п'ять, тиск, — каже. — Не все роблю, звичайно, треба схуднути трохи. Рухливий спосіб життя дає можливість краще себе почувати».Щомісяця на такий скринінг приходять орієнтовно 25 людей, розповідає сімейний лікар. Спочатку він оцінює ризики пацієнта за спеціальною шкалою, вимірює тиск та об'єм талії. Це, з його слів, перші маркери метаболічних порушень.«Це нам важливо і для оцінки серцево-судинної системи, і для цукрового діабету. Так оцінюємо індекс маси тіла, бо цукровий діабет розвивається в людей, які мають надлишкову вагу», — говорить Микола Зингель.За словами сімейного лікаря, на початку дії програми на безоплатний скринінг йшли переважно люди старшого віку. Станом на середину листопада тенденція змінилася. 42-річна лучанка Олена разом з чоловіком пройшли «Скринінг здоров'я 40+», чекап організму роблять щороку.«Сподівалися, що зможемо зробити повне обстеження, розчарувалися, — каже. — Ліпше, якби зробили УЗД черевної порожнини за ці гроші, МРТ, щоб людина знала реально свої проблеми. Ці аналізи можна здати самостійно і чи вартують вони цих коштів, які виділяються».Під час планових медичних скринінгів дедалі частіше діагностують у пацієнтів цукровий діабет, говорить ендокринологиня. З її слів, на виникнення цукрового діабету впливає чимало факторів. Захворювання може тривалий час розвиватися безсимптомно, але давати серйозні ускладнення насамперед на серцево-судинну систему та нирки.«Звертаються до мене після скринінгів люди, в яких виявлено цукровий діабет. Вони не знали про це, — каже Неля Кравчук. — В когось зумовлений генетично цукровий діабет. Хронічні стреси, неправильне харчування, стреси заїдають солодким. Якщо це постійно, може виникати цукровий діабет».Як розповіла заступниця начальника обласного управління здоров'я Людмила Рожко, «Скринінг здоров'я 40+» можна пройти не лише в державному медзакладі, а й в приватній клініці. Головне, з її слів, щоб заклад був у переліку програми.«В нас більше 40% люди мають серцево-судинний ризик, трошки менше цукровий діабет. Більше 9% — і серцево-судинні захворювання, і цукровий діабет 2 типу, — каже Людмила Рожко. — Є програма "Доступні ліки" для цих захворювань, коли людина може їх отримати і контролювати стан здоров'я».Станом на середину листопада в області налічується 96 місць, де можна пройти «Скринінг здоров'я 40+». Для надання цієї послуги залучені 39 закладів, з яких 26 комунальних, 13 приватних і ФОПи, додала посадовиця.

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