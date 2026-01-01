Путін випадково запустив БпЛА та кілька невеликих ракет на Польщу, - Трамп
Сьогодні, 17:06
Президент США Дональд Трамп назвав випадковими запуски російських ракет і безпілотників на територію Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
Трамп відреагував на слова прем'єра Польщі Дональда Туска, який критикував те, що лідер США назвав путіна "моїм другом".
"Ну, я нічого не можу з цим вдіяти. Я знаю його давно. Так. Гаразд. Мені подобається прем'єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримав його кандидатуру. І він переміг завдяки моїй підтримці", - відповів президент США у коментарі журналістці.
"Випадкові" ракети у Польщі
Також лідер США заявив, що диктатор путін випадково запускав БпЛА та ракети, що залітали на територію Польщі.
"Путін випадково запускав безпілотники на територію Польщі та кілька невеликих ракет", - зазначив Трамп.
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
Трамп відреагував на слова прем'єра Польщі Дональда Туска, який критикував те, що лідер США назвав путіна "моїм другом".
"Ну, я нічого не можу з цим вдіяти. Я знаю його давно. Так. Гаразд. Мені подобається прем'єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримав його кандидатуру. І він переміг завдяки моїй підтримці", - відповів президент США у коментарі журналістці.
"Випадкові" ракети у Польщі
Також лідер США заявив, що диктатор путін випадково запускав БпЛА та ракети, що залітали на територію Польщі.
"Путін випадково запускав безпілотники на територію Польщі та кілька невеликих ракет", - зазначив Трамп.
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