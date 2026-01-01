Путін випадково запустив БпЛА та кілька невеликих ракет на Польщу, - Трамп

Дональд Трамп назвав випадковими запуски російських ракет і безпілотників на територію Польщі.



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Трамп відреагував на слова прем'єра Польщі Дональда Туска, який критикував те, що лідер США назвав путіна "моїм другом".



"Ну, я нічого не можу з цим вдіяти. Я знаю його давно. Так. Гаразд. Мені подобається прем'єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримав його кандидатуру. І він переміг завдяки моїй підтримці", - відповів президент США у коментарі журналістці.



"Випадкові" ракети у Польщі



Також лідер США заявив, що диктатор путін випадково запускав БпЛА та ракети, що залітали на територію Польщі.



"Путін випадково запускав безпілотники на територію Польщі та кілька невеликих ракет", - зазначив Трамп.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАназвав випадковими запуски російських ракет і безпілотників на територію Польщі.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.Трамп відреагував на слова прем'єра Польщі Дональда Туска, який критикував те, що лідер США назвав путіна "моїм другом"."Ну, я нічого не можу з цим вдіяти. Я знаю його давно. Так. Гаразд. Мені подобається прем'єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримав його кандидатуру. І він переміг завдяки моїй підтримці", - відповів президент США у коментарі журналістці.Також лідер США заявив, що диктатор путін випадково запускав БпЛА та ракети, що залітали на територію Польщі."Путін випадково запускав безпілотники на територію Польщі та кілька невеликих ракет", - зазначив Трамп.

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