Ексадміністраторка ТСЦ з Волині обіцяла за 400 доларів «допомогти» зі складанням водійського іспиту, - Нацполіція





Про це



Скласти практичний іспит з водіння в одному із сервісних центрів Рівненщини обіцяла фігурантка за 400 доларів. Передати їй гроші за послугу просила через власну дочку. За зловживання впливом вона понесе кримінальну відповідальність.



Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими поліції Волині затримали жінку, яка за гроші пропонувала свою допомогу в легкій здачі іспитів з водіння.



Фігурантка — мешканка Волинської області — у минулому працювала в сервісному центрі адміністратором, а тому легко могла попросити колишніх колег про послугу. Принаймні так вона говорила своїм «клієнтам», запевняючи у надійності її послуг.



Волинські поліцейські задокументували, як підприємлива жінка запевнила чоловіка, що домовиться у одному з ТСЦ Рівненщини про його успішне складання практичної частини водійського іспиту. Свою послугу оцінила у 400 доларів.



Щоправда, власноруч гроші брати не захотіла, тому прислала на зустріч у Луцьку свою доньку, яка забрала гроші і мала передати їх матері-зловмисниці.



Наразі колишню адміністраторку сервісного центру затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції готують їй вручення підозри за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання — до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Процесуальне керівництво здійснює Луцька окружна прокуратура.



Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині затримали експрацівницю ТСЦ, яка обіцяла «допомогти» зі складанням водійського іспиту.Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки.Скласти практичний іспит з водіння в одному із сервісних центрів Рівненщини обіцяла фігурантка за 400 доларів. Передати їй гроші за послугу просила через власну дочку. За зловживання впливом вона понесе кримінальну відповідальність.Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими поліції Волині затримали жінку, яка за гроші пропонувала свою допомогу в легкій здачі іспитів з водіння.Фігурантка — мешканка Волинської області — у минулому працювала в сервісному центрі адміністратором, а тому легко могла попросити колишніх колег про послугу. Принаймні так вона говорила своїм «клієнтам», запевняючи у надійності її послуг.Волинські поліцейські задокументували, як підприємлива жінка запевнила чоловіка, що домовиться у одному з ТСЦ Рівненщини про його успішне складання практичної частини водійського іспиту. Свою послугу оцінила у 400 доларів.Щоправда, власноруч гроші брати не захотіла, тому прислала на зустріч у Луцьку свою доньку, яка забрала гроші і мала передати їх матері-зловмисниці.Наразі колишню адміністраторку сервісного центру затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції готують їй вручення підозри за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання — до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Процесуальне керівництво здійснює Луцька окружна прокуратура.Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію