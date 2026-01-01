Ковельські патрульні зупинили нетверезого 17-річного мотоцикліста.про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні вночі на автодорозі М-19 Доманово — Ковель — Чернівці — Тереблече патрульні зупинили мотоцикл Shineray, керманич якого рухався під час дії комендантської години.Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Хлопець погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,47 проміле.Крім того, патрульні встановили, що 17-річний юнак не отримував посвідчення водія відповідної категорії, а також не мав при собі реєстраційного документа на транспортний засіб та чинного страхового полісу.Інспектори відсторонили водія від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.