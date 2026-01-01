На Волині зупинили 17-річного п'яного мотоцикліста
Сьогодні, 15:37
Ковельські патрульні зупинили нетверезого 17-річного мотоцикліста.
про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі на автодорозі М-19 Доманово — Ковель — Чернівці — Тереблече патрульні зупинили мотоцикл Shineray, керманич якого рухався під час дії комендантської години.
Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Хлопець погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,47 проміле.
Крім того, патрульні встановили, що 17-річний юнак не отримував посвідчення водія відповідної категорії, а також не мав при собі реєстраційного документа на транспортний засіб та чинного страхового полісу.
Інспектори відсторонили водія від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.
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про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі на автодорозі М-19 Доманово — Ковель — Чернівці — Тереблече патрульні зупинили мотоцикл Shineray, керманич якого рухався під час дії комендантської години.
Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Хлопець погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,47 проміле.
Крім того, патрульні встановили, що 17-річний юнак не отримував посвідчення водія відповідної категорії, а також не мав при собі реєстраційного документа на транспортний засіб та чинного страхового полісу.
Інспектори відсторонили водія від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.
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