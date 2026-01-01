Вітамін D: навіщо він потрібен організму та де його отримати





Забезпечити достатнє надходження лише з раціону не завжди просто, оскільки природних харчових джерел цього нутрієнта відносно небагато. За необхідності додаткового приймання можна розглянути



Для чого потрібен вітамін D

Одна з ключових функцій вітаміну D — підтримання нормального обміну кальцію та фосфору. Без достатньої його кількості організму складніше ефективно засвоювати кальцій, необхідний для формування та підтримання кісткової тканини.



Вітамін D також бере участь у роботі нервово-м’язової та імунної систем. Саме тому його достатній рівень має значення у різні періоди життя, а не лише під час активного росту.



При цьому вітамін D не варто сприймати як універсальний засіб для профілактики чи лікування захворювань. Його основне завдання — забезпечення фізіологічних процесів, для яких організму потрібен цей нутрієнт.



Звідки організм отримує вітамін D

Особливість вітаміну D полягає в тому, що він може утворюватися в шкірі під дією ультрафіолетового випромінювання. Проте інтенсивність цього процесу залежить від сезону, часу доби, віку, пігментації шкіри та інших факторів. Тому неможливо визначити універсальний час перебування на сонці, який забезпечить однаковий результат для всіх.

Другим джерелом залишається харчування. Природно вітамін D міститься лише в обмеженій кількості продуктів.





Харчові джерела вітаміну D

До його харчових джерел належать:



жирна риба, зокрема лосось, скумбрія та форель;

риб’ячий жир;

яєчні жовтки;

деякі види грибів;

окремі молочні та інші продукти, додатково збагачені вітаміном D.

Кількість нутрієнта в продуктах може суттєво відрізнятися, тому сам факт наявності певної їжі в раціоні ще не дозволяє точно оцінити його надходження.



D2 і D3: у чому різниця

У продуктах і дієтичних добавках можна зустріти дві основні форми — D2 (ергокальциферол) і D3 (холекальциферол). Обидві здатні підвищувати рівень 25(OH)D у крові.



Водночас дані досліджень свідчать, що D3 зазвичай ефективніше підвищує концентрацію 25(OH)D і може довше підтримувати її на відповідному рівні. Тому під час вибору добавки варто звертати увагу не лише на кількість міжнародних одиниць (МО), а й на форму вітаміну.



Коли варто перевірити рівень

Основним лабораторним показником для оцінювання статусу вітаміну D є концентрація 25-гідроксивітаміну D — 25(OH)D — у крові. Водночас проходити такий аналіз усім без винятку лише «для профілактики» не обов’язково.



Ризик недостатнього рівня може бути вищим у людей, які мало перебувають на сонці, мають порушення всмоктування жирів або інші фактори, що впливають на метаболізм вітаміну D. До груп ризику також належать деякі люди старшого віку.



Рішення про необхідність аналізу та інтерпретацію його результатів краще обговорити з лікарем, особливо за наявності хронічних захворювань або інших факторів ризику.



Чому не варто самостійно збільшувати дозу

Вітамін D є жиророзчинним, тому принцип «чим більше, тим краще» тут не працює. Надмірне споживання добавок протягом тривалого часу може призвести до небажаних наслідків.



Якщо добавка потрібна для повсякденного раціону, варто враховувати вік, харчування, перебування на сонці та інші джерела вітаміну D. А лікувальні або підвищені дози доцільно застосовувати за рекомендацією лікаря.



Такий підхід дозволяє отримати користь від вітаміну D без необґрунтованого збільшення його кількості та перетворення звичайної турботи про раціон на експеримент із високими дозуваннями.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найчастіше вітамін D пов’язують насамперед зі здоров’ям кісток, та не слід вважати, що його роль в організмі цим обмежується. Він також відіграє важливу роль у засвоєнні кальцію та фосфору, роботі м’язів і функціонуванні імунної системи. Частину необхідної кількості організм може синтезувати під дією сонячного випромінювання, а також отримувати з їжі та інших джерел.Забезпечити достатнє надходження лише з раціону не завжди просто, оскільки природних харчових джерел цього нутрієнта відносно небагато. За необхідності додаткового приймання можна розглянути Вітамін D у формі дієтичних добавок, проте їхню дозу варто підбирати з урахуванням індивідуальних потреб. Особливо це стосується високих доз і випадків, коли вже встановлено дефіцит.Одна з ключових функцій вітаміну D — підтримання нормального обміну кальцію та фосфору. Без достатньої його кількості організму складніше ефективно засвоювати кальцій, необхідний для формування та підтримання кісткової тканини.Вітамін D також бере участь у роботі нервово-м’язової та імунної систем. Саме тому його достатній рівень має значення у різні періоди життя, а не лише під час активного росту.При цьому вітамін D не варто сприймати як універсальний засіб для профілактики чи лікування захворювань. Його основне завдання — забезпечення фізіологічних процесів, для яких організму потрібен цей нутрієнт.Особливість вітаміну D полягає в тому, що він може утворюватися в шкірі під дією ультрафіолетового випромінювання. Проте інтенсивність цього процесу залежить від сезону, часу доби, віку, пігментації шкіри та інших факторів. Тому неможливо визначити універсальний час перебування на сонці, який забезпечить однаковий результат для всіх.Другим джерелом залишається харчування. Природно вітамін D міститься лише в обмеженій кількості продуктів.До його харчових джерел належать:Кількість нутрієнта в продуктах може суттєво відрізнятися, тому сам факт наявності певної їжі в раціоні ще не дозволяє точно оцінити його надходження.У продуктах і дієтичних добавках можна зустріти дві основні форми — D2 (ергокальциферол) і D3 (холекальциферол). Обидві здатні підвищувати рівень 25(OH)D у крові.Водночас дані досліджень свідчать, що D3 зазвичай ефективніше підвищує концентрацію 25(OH)D і може довше підтримувати її на відповідному рівні. Тому під час вибору добавки варто звертати увагу не лише на кількість міжнародних одиниць (МО), а й на форму вітаміну.Основним лабораторним показником для оцінювання статусу вітаміну D є концентрація 25-гідроксивітаміну D — 25(OH)D — у крові. Водночас проходити такий аналіз усім без винятку лише «для профілактики» не обов’язково.Ризик недостатнього рівня може бути вищим у людей, які мало перебувають на сонці, мають порушення всмоктування жирів або інші фактори, що впливають на метаболізм вітаміну D. До груп ризику також належать деякі люди старшого віку.Рішення про необхідність аналізу та інтерпретацію його результатів краще обговорити з лікарем, особливо за наявності хронічних захворювань або інших факторів ризику.Вітамін D є жиророзчинним, тому принцип «чим більше, тим краще» тут не працює. Надмірне споживання добавок протягом тривалого часу може призвести до небажаних наслідків.Якщо добавка потрібна для повсякденного раціону, варто враховувати вік, харчування, перебування на сонці та інші джерела вітаміну D. А лікувальні або підвищені дози доцільно застосовувати за рекомендацією лікаря.Такий підхід дозволяє отримати користь від вітаміну D без необґрунтованого збільшення його кількості та перетворення звичайної турботи про раціон на експеримент із високими дозуваннями.

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