За 1000 км від фронту: Сили оборони уразили у Татарстані ключовий вузол нафтопроводу «Дружба»





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



На території станції підтверджено ураження трьох резервуарів для нафти місткістю 50 тисяч кубометрів кожен. Один загорівся, ще два пошкоджені.



Кожен із уражених резервуарів – це сталева конструкція діаметром близько 60 метрів, заввишки із шестиповерхівку. Усередині встановлений плавучий понтон, який зменшує випаровування. На спорудження резервуара потрібні сотні тонн сталі й кілька місяців роботи: його зводять на спеціальному фундаменті, зварюють частинами, а потім випробовують водою.



У Генштабі зазначили, що через "Калейкіно" приймають і змішують нафту з різних регіонів Росії, звідки її спрямовують на нафтопереробні заводи та в систему "Дружба".



Також Генштаб повідомив про наслідки удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, ураженому 18 листопада. Там знищено один резервуар і пошкоджено ще вісім, ділянку нафтопроводу, п’ять технічних і одну складську будівлю. Масштаби збитків уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські Сили оборони 19 листопада завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу Альметьєвська в Татарстані. Вона є одним із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба" і розташована приблизно за тисячу кілометрів від фронту.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише LB.ua На території станції підтверджено ураження трьох резервуарів для нафти місткістю 50 тисяч кубометрів кожен. Один загорівся, ще два пошкоджені.Кожен із уражених резервуарів – це сталева конструкція діаметром близько 60 метрів, заввишки із шестиповерхівку. Усередині встановлений плавучий понтон, який зменшує випаровування. На спорудження резервуара потрібні сотні тонн сталі й кілька місяців роботи: його зводять на спеціальному фундаменті, зварюють частинами, а потім випробовують водою.У Генштабі зазначили, що через "Калейкіно" приймають і змішують нафту з різних регіонів Росії, звідки її спрямовують на нафтопереробні заводи та в систему "Дружба".Також Генштаб повідомив про наслідки удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, ураженому 18 листопада. Там знищено один резервуар і пошкоджено ще вісім, ділянку нафтопроводу, п’ять технічних і одну складську будівлю. Масштаби збитків уточнюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію