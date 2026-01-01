У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Свободи
Сьогодні, 13:59
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту вулицею Свободи.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання у місті Луцьку, у понеділок, 23 листопада перекриють рух транспорту на вулиці Свободи.
Рух транспорту перекриють в районі житлового будинку № 22 з 08.00 і до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання у місті Луцьку, у понеділок, 23 листопада перекриють рух транспорту на вулиці Свободи.
Рух транспорту перекриють в районі житлового будинку № 22 з 08.00 і до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.
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