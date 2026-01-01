У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Свободи





Про це



"У зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання у місті Луцьку, у понеділок, 23 листопада перекриють рух транспорту на вулиці Свободи.



Рух транспорту перекриють в районі житлового будинку № 22 з 08.00 і до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту вулицею Свободи.Про це повідомили у Луцькій міській раді."У зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання у місті Луцьку, у понеділок, 23 листопада перекриють рух транспорту на вулиці Свободи.Рух транспорту перекриють в районі житлового будинку № 22 з 08.00 і до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.

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