У гаражі на Волині знайшли повішеним 38-річного чоловіка





Про це Ольга Бузулук.



За її інформацією, тіло чоловіка виявили у середу, 18 листопада. Загиблим виявився волинянин, 1988 року народження. Попередньо, він повісився.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).



Нагадаємо, на початку вересня в Луцькому районі в автомобілі знайшли тіло 32-річної військовослужбовиці Національної гвардії України. Її смерть правоохоронці також розслідують як самогубство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі в одному з гаражних кооперативів знайшли тіло 28-річного місцевого жителя. Правоохоронці розслідують його смерть як самогубство.Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції ВолиніЗа її інформацією, тіло чоловіка виявили у середу, 18 листопада. Загиблим виявився волинянин, 1988 року народження. Попередньо, він повісився.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).Нагадаємо, на початку вересня в Луцькому районі в автомобілі знайшли тіло 32-річної військовослужбовиці Національної гвардії України. Її смерть правоохоронці також розслідують як самогубство.

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