У гаражі на Волині знайшли повішеним 38-річного чоловіка
Сьогодні, 14:05
У Володимирі в одному з гаражних кооперативів знайшли тіло 28-річного місцевого жителя. Правоохоронці розслідують його смерть як самогубство.
Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.
За її інформацією, тіло чоловіка виявили у середу, 18 листопада. Загиблим виявився волинянин, 1988 року народження. Попередньо, він повісився.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).
Нагадаємо, на початку вересня в Луцькому районі в автомобілі знайшли тіло 32-річної військовослужбовиці Національної гвардії України. Її смерть правоохоронці також розслідують як самогубство.
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Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.
За її інформацією, тіло чоловіка виявили у середу, 18 листопада. Загиблим виявився волинянин, 1988 року народження. Попередньо, він повісився.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).
Нагадаємо, на початку вересня в Луцькому районі в автомобілі знайшли тіло 32-річної військовослужбовиці Національної гвардії України. Її смерть правоохоронці також розслідують як самогубство.
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