Підтвердили загибель воїна з Луцька Юрія Наплети, якого понад два роки вважали зниклим безвісти

Юрій Наплета, якого понад два роки вважали зниклим безвісти.



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Захисник загинув у вересні 2024 року під час штурмових дій противника на Донеччині. Лише тепер результати ДНК-експертизи підтвердили його загибель. Удома на Юрія весь цей час чекали дружина та батьки.



Юрій Наплета народився 5 травня 1981 року у Луцьку. Тут навчався і працював. Закінчив загальноосвітню школу № 3, вищу освіту здобув у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. За фахом був педагогом. Працював у компанії «Естро».



На захист України Юрій став у червні 2024 року. Загинув у вересні 2024 року внаслідок штурмових дій противника поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.



Понад два роки захисник вважався зниклим безвісти. Увесь цей час дружина до останнього сподівалася, що він живий і, можливо, перебуває в полоні. Однак результати ДНК-експертизи підтвердили його загибель.



Дружина Оксана Вікторівна розповіла, що Юрій був надзвичайно добрим, чуйним, відповідальним і чесним, завжди дотримувався свого слова. Любив подорожувати та гуляти на природі. Був дуже компанійським, мав багато друзів і швидко знаходив спільну мову з людьми. Дуже любив свою Батьківщину, і для нього було великою честю служити у війську.



Після навчання на полігоні Юрій продовжив підготовку в Академії Сухопутних військ в Одесі. Там отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта і дуже цим пишався.



«Юра був дуже відповідальним. Усьому, за що брався, повністю віддавався. Під час навчання дуже сильно травмував ногу, однак, незважаючи на складну травму, поїхав у військову частину в Покровськ. Виходив на завдання на позиції, хоч не міг нормально ходити. Йому потрібна була реабілітація і додаткове лікування, а він поїхав воювати», – розповіла Оксана Вікторівна.



Два роки дружина сподівалася на повернення чоловіка, який був для неї опорою, підтримкою, коханням усього життя і найкращим другом:



«Юра був тією людиною, поруч з якою ставало спокійніше. Надзвичайно добрий, щирий, уважний. Людина з великим серцем. Він був моєю опорою, підтримкою, моїм найближчим другом і коханням усього мого життя. Я завжди знала, що можу покластися на нього, що б не сталося. Його доброта, турбота та щирість були теплом, яке наповнювало моє життя. Майже два роки я жила очікуванням, не могла і не хотіла вірити, що мого Юри більше немає. Кожна звістка, кожне слово давали надію, що він живий. Вірила, що він може бути в полоні, що одного дня відчиняться двері і я знову побачу найдорожчі очі, зможу обійняти свого чоловіка і сказати, як сильно його люблю. Я боролася за нього і до останнього вірила, молилася і сподівалася на диво. І навіть тепер, коли страшна звістка підтвердила найгірше, серце відмовляється приймати цю реальність. Зі смертю Юри я втратила частинку своєї душі».



У Юрія залишилися дружина Оксана Вікторівна, мама Людмила Анатоліївна та тато Сергій Ананійович.



"Висловлюємо щирі співчуття дружині, батькам, рідним і близьким Юрія!



Вічна і світла пам’ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» повертається до Луцька, якого понад два роки вважали зниклим безвісти.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Захисник загинув у вересні 2024 року під час штурмових дій противника на Донеччині. Лише тепер результати ДНК-експертизи підтвердили його загибель. Удома на Юрія весь цей час чекали дружина та батьки.Юрій Наплета народився 5 травня 1981 року у Луцьку. Тут навчався і працював. Закінчив загальноосвітню школу № 3, вищу освіту здобув у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. За фахом був педагогом. Працював у компанії «Естро».На захист України Юрій став у червні 2024 року. Загинув у вересні 2024 року внаслідок штурмових дій противника поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.Понад два роки захисник вважався зниклим безвісти. Увесь цей час дружина до останнього сподівалася, що він живий і, можливо, перебуває в полоні. Однак результати ДНК-експертизи підтвердили його загибель.Дружинарозповіла, що Юрій був надзвичайно добрим, чуйним, відповідальним і чесним, завжди дотримувався свого слова. Любив подорожувати та гуляти на природі. Був дуже компанійським, мав багато друзів і швидко знаходив спільну мову з людьми. Дуже любив свою Батьківщину, і для нього було великою честю служити у війську.Після навчання на полігоні Юрій продовжив підготовку в Академії Сухопутних військ в Одесі. Там отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта і дуже цим пишався.«Юра був дуже відповідальним. Усьому, за що брався, повністю віддавався. Під час навчання дуже сильно травмував ногу, однак, незважаючи на складну травму, поїхав у військову частину в Покровськ. Виходив на завдання на позиції, хоч не міг нормально ходити. Йому потрібна була реабілітація і додаткове лікування, а він поїхав воювати», – розповіла Оксана Вікторівна.Два роки дружина сподівалася на повернення чоловіка, який був для неї опорою, підтримкою, коханням усього життя і найкращим другом:«Юра був тією людиною, поруч з якою ставало спокійніше. Надзвичайно добрий, щирий, уважний. Людина з великим серцем. Він був моєю опорою, підтримкою, моїм найближчим другом і коханням усього мого життя. Я завжди знала, що можу покластися на нього, що б не сталося. Його доброта, турбота та щирість були теплом, яке наповнювало моє життя. Майже два роки я жила очікуванням, не могла і не хотіла вірити, що мого Юри більше немає. Кожна звістка, кожне слово давали надію, що він живий. Вірила, що він може бути в полоні, що одного дня відчиняться двері і я знову побачу найдорожчі очі, зможу обійняти свого чоловіка і сказати, як сильно його люблю. Я боролася за нього і до останнього вірила, молилася і сподівалася на диво. І навіть тепер, коли страшна звістка підтвердила найгірше, серце відмовляється приймати цю реальність. Зі смертю Юри я втратила частинку своєї душі».У Юрія залишилися дружина Оксана Вікторівна, мамата тато"Висловлюємо щирі співчуття дружині, батькам, рідним і близьким Юрія!Вічна і світла пам’ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.

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