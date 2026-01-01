Померла телеведуча з Луцька Світлана Рижук

Світлани Рижук. Упродовж тривалого часу жінка боролася з онкологією. На жаль, хвороба перемогла.



Сумну звістку повідомив її чоловік Віктор Жалнін, фронтмен гурту Motanka.



«Відлетіла моя кохана Світлана Рижук. Вона була цілим світом для мене. Вона була особливою людиною. Її голос заворожував, її мова надихала, її краса чарувала, її інтелект дивував. Світлана була людиною покоління, справжньою українкою, патріоткою. Вона була для мене подругою і дружиною, коханою, музою, моєю половинкою, яка доповнювала мене у всьому.



Світлана боролася до останнього подиху, вона пройшла через невимовний біль і в душі залишилася бійцем за правду і за справедливість!



Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим.



Я був із нею щодня до останнього, і вона була вдячна за прожите життя і за останні роки разом – спокійна і неймовірно красива.



Якщо бажаєте підтримати нас з донечкою у такий складний час,



Світла пам'ять, моя кохана, моє золото, мій світ...» – написав чоловік.



Поховання відбудеться у Луцьку. Точну дату повідомлять згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок важкої хвороби зупинилося серце 40-річної української телеведучої родом з Луцька. Упродовж тривалого часу жінка боролася з онкологією. На жаль, хвороба перемогла.Сумну звістку повідомив її чоловік, фронтмен гурту Motanka.«Відлетіла моя кохана Світлана Рижук. Вона була цілим світом для мене. Вона була особливою людиною. Її голос заворожував, її мова надихала, її краса чарувала, її інтелект дивував. Світлана була людиною покоління, справжньою українкою, патріоткою. Вона була для мене подругою і дружиною, коханою, музою, моєю половинкою, яка доповнювала мене у всьому.Світлана боролася до останнього подиху, вона пройшла через невимовний біль і в душі залишилася бійцем за правду і за справедливість!Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим.Я був із нею щодня до останнього, і вона була вдячна за прожите життя і за останні роки разом – спокійна і неймовірно красива.Якщо бажаєте підтримати нас з донечкою у такий складний час, ТУТ є збір.Світла пам'ять, моя кохана, моє золото, мій світ...» – написав чоловік.Поховання відбудеться у Луцьку. Точну дату повідомлять згодом.

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