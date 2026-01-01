Як підготуватися до автомобільної поїздки з немовлям після виписки з пологового будинку





Яке положення тіла новонародженого забезпечує належний захист у дорозі

Для немовляти призначене крісло, встановлене спиною до напрямку руху. Воно має підтримувати голову, шию та тулуб відповідно до конструкції. Кут нахилу регулюють лише в межах, указаних виробником: надто вертикальне положення може призвести до опускання голови вперед і утруднення дихання.



Правильна посадка залежить від налаштування всіх утримувальних елементів. Перед першою поїздкою перевірте:



направлення — крісло встановлене спиною до руху;

кут нахилу — відповідає вимогам виробника для новонародженого;

внутрішні ремені — щільно прилягають без перекручування;

вкладки — використовуються тільки комплектні або схвалені виробником;

положення голови — підборіддя не притискається до грудей.

Саморобні подушки й додаткові підкладки можуть змінити положення дитини під час удару. Якщо малюк народився передчасно або має труднощі з диханням, питання перевезення потрібно обговорити з педіатром до виписки.



Що перевірити перед перевезенням немовляти в автомобілі

Підготовлений пристрій ще раз оглядають безпосередньо перед дорогою. Переконайтеся, що база або штатний ремінь зафіксовані за інструкцією. Якщо крісло встановлене на передньому сидінні, фронтальна подушка безпеки має бути вимкнена.



Дорослий має контролювати стан немовляти під час поїздки. Якщо дитині потрібен догляд або годування, водій спочатку зупиняє автомобіль у безпечному місці.



Перед виїздом підготуйте сумку з підгузками, серветками та змінним одягом. Усі речі потрібно надійно розмістити, щоб вони не переміщувалися салоном під час гальмування. Покупці інтернет-магазину Avtokrisla.com отримують 1 % вартості покупок бонусами, які можна використати для наступних замовлень за умовами програми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Першу поїздку новонародженого додому потрібно організувати ще до виписки. Надійне та комфортне дитяче автокрісло від 0 міс. має бути призначене для використання з народження та сумісне з автомобілем. Установіть його заздалегідь, щоб у день поїздки залишилося перевірити посадку та ремені, а не розбиратися з кріпленнями на стоянці.Для немовляти призначене крісло, встановлене спиною до напрямку руху. Воно має підтримувати голову, шию та тулуб відповідно до конструкції. Кут нахилу регулюють лише в межах, указаних виробником: надто вертикальне положення може призвести до опускання голови вперед і утруднення дихання.Правильна посадка залежить від налаштування всіх утримувальних елементів. Перед першою поїздкою перевірте:Саморобні подушки й додаткові підкладки можуть змінити положення дитини під час удару. Якщо малюк народився передчасно або має труднощі з диханням, питання перевезення потрібно обговорити з педіатром до виписки.Підготовлений пристрій ще раз оглядають безпосередньо перед дорогою. Переконайтеся, що база або штатний ремінь зафіксовані за інструкцією. Якщо крісло встановлене на передньому сидінні, фронтальна подушка безпеки має бути вимкнена.Дорослий має контролювати стан немовляти під час поїздки. Якщо дитині потрібен догляд або годування, водій спочатку зупиняє автомобіль у безпечному місці.Перед виїздом підготуйте сумку з підгузками, серветками та змінним одягом. Усі речі потрібно надійно розмістити, щоб вони не переміщувалися салоном під час гальмування. Покупці інтернет-магазину Avtokrisla.com отримують 1 % вартості покупок бонусами, які можна використати для наступних замовлень за умовами програми.

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