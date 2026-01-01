У Луцьку відбудеться концерт класичної музики при свічках: що звучатиме та хто виступить





Про це повідомили у Волинському драмтеатрі.



Концерт розпочнеться о 17:00. Особливу атмосферу вечора створять сотні мерехтливих вогників свічок, під які виступатимуть естрадно-симфонічний оркестр та артисти театру.



Програма складатиметься з двох відділень. Глядачі почують твори Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса, Джакомо Пуччіні та Астора П'яццолли.



Також прозвучать всесвітньо відомі композиції «Libertango», «Por Una Cabeza», «Sway» та інші мелодії. Організатори обіцяють музичну подорож від витонченої класики до емоційного танго.



На сцені виступлять:



заслужений артист України, диригент Микола Гнатюк;

народний артист України Василь Чепелюк;

заслужена артистка України Софія Матюшенко;

артисти драми Дмитро Репюк, Дарина Сцьольна, Остап Годлевський та Соломія Старенкова;

артистка оркестру Юлія Конопліцька.

«У камерному сяйві свічок кожна нота розкриється по-новому: ніжно, проникливо та магічно. Це вечір, який захочеться прожити знову і знову», – зазначають організатори.



Концерт відбудеться 22 листопада о 17:00 на основній сцені Волинського драмтеатру за адресою: Луцьк, Театральний майдан, 1.



Квитки можна придбати у касі театру або





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 22 листопада, у Луцьку відбудеться концерт класичної музики при свічках. На головній сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка прозвучать шедеври світової класики, відомі мелодії та пристрасні ритми танго.Про це повідомили у Волинському драмтеатрі.Концерт розпочнеться о 17:00. Особливу атмосферу вечора створять сотні мерехтливих вогників свічок, під які виступатимуть естрадно-симфонічний оркестр та артисти театру.Програма складатиметься з двох відділень. Глядачі почують твори Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса, Джакомо Пуччіні та Астора П'яццолли.Також прозвучать всесвітньо відомі композиції «Libertango», «Por Una Cabeza», «Sway» та інші мелодії. Організатори обіцяють музичну подорож від витонченої класики до емоційного танго.«У камерному сяйві свічок кожна нота розкриється по-новому: ніжно, проникливо та магічно. Це вечір, який захочеться прожити знову і знову», – зазначають організатори.Концерт відбудеться 22 листопада о 17:00 на основній сцені Волинського драмтеатру за адресою: Луцьк, Театральний майдан, 1.Квитки можна придбати у касі театру або онлайн за посиланням

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