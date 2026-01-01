Забув задекларувати доходи: на Волині судили колишнього старосту





Про це



Згідно відкритих даних мова йдеться про Володимира Шупічука, уродженця села Сільце, який обіймав посаду старости з листопада 2023-го року по 29-те березня 2024-го року.



Після звільнення за згодою сторін він був зобов’язаний подати до реєстру НАЗК декларацію при звільненні (за період з 1-го січня по 29-те березня 2024-го року) до 29-го квітня 2024-го року, а також щорічну декларацію за 2024-тий рік до 31-го березня 2025-го року. Однак чоловік умисно не заповнив та не подав ці документи у визначені законом терміни.



Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що знав про свій обов’язок, але просто забув подати декларації. Також чоловік розповів, що наразі не працює, має III-тю групу інвалідності та отримує близько трьох тисяч гривень пенсії, через що не має змоги сплатити грошовий штраф. Тож він попросив суд призначити йому покарання у вигляді громадських робіт.



Суд визнав колишнього посадовця винним за статтею 366-3 Кримінального кодексу України (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).



Йому призначили покарання у виді 150-ти годин громадських робіт. Окрім того, чоловіка на один рік позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.



Наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній староста Сільцівського старостинського округу Велицької сільської ради не подав декларації після звільнення, за що його судили.Про це БУГу стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.Згідно відкритих даних мова йдеться про, уродженця села Сільце, який обіймав посаду старости з листопада 2023-го року по 29-те березня 2024-го року.Після звільнення за згодою сторін він був зобов’язаний подати до реєстру НАЗК декларацію при звільненні (за період з 1-го січня по 29-те березня 2024-го року) до 29-го квітня 2024-го року, а також щорічну декларацію за 2024-тий рік до 31-го березня 2025-го року. Однак чоловік умисно не заповнив та не подав ці документи у визначені законом терміни.Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що знав про свій обов’язок, але просто забув подати декларації. Також чоловік розповів, що наразі не працює, має III-тю групу інвалідності та отримує близько трьох тисяч гривень пенсії, через що не має змоги сплатити грошовий штраф. Тож він попросив суд призначити йому покарання у вигляді громадських робіт.Суд визнав колишнього посадовця винним за статтею 366-3 Кримінального кодексу України (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).Йому призначили покарання у виді 150-ти годин громадських робіт. Окрім того, чоловіка на один рік позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.Наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

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