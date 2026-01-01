Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Євгенія Супенка
Сьогодні, 21:45
Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Євгенія Супенка, 1975 року народження. Жителя селища Благодатне.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Він визнаний загиблим 18 листопада 2024 року на Донеччині.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Він визнаний загиблим 18 листопада 2024 року на Донеччині.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!
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