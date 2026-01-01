Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Євгенія Супенка

Євгенія Супенка, 1975 року народження. Жителя селища Благодатне.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Він визнаний загиблим 18 листопада 2024 року на Донеччині.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника, 1975 року народження. Жителя селища Благодатне.Про це повідомив міський голова НововолинськаВін визнаний загиблим 18 листопада 2024 року на Донеччині.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!

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