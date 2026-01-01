Помер колишній голова Маневицької районної ради Євген Бубнюк

Євгена Євгеновича Бубнюка.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Народившись у 1957 році в селі Новосілки, увесь свій трудовий шлях він присвятив рідному краю. Пройшов нелегкий, але гідний шлях становлення: від робітника будівельної бригади Городоцького радгоспу до директора радгоспу «Маневицький».



Свій досвід та енергію він також вкладав у розвиток приватної сфери й роботу на підприємстві «Волиньторф».



Особливою сторінкою його біографії стали 1998–2006 роки, коли Євген Євгенович обіймав посаду голови Маневицької районної ради.



Для жителів Маневиччини він назавжди залишиться прикладом мудрого наставника, фахового управлінця, але передусім — надзвичайно щирої, доброї та привітної людини. По собі Євген Євгенович залишив вагомий слід в історії краю та світлі спогади у серцях усіх, хто мав честь його знати і працювати поруч.



Колектив селищної ради, депутатський корпус та виконавчий комітет глибоко сумують та висловлюють щирі співчуття керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Леоніду Євгеновичу Бубнюку, а також усій родині з приводу тяжкої, непоправної втрати.



Нехай Господь дасть вам сил витримати цей біль, а душу спочилого Євгена Євгеновича оселить у Царстві Небеснім", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 листопада, догоріла земна свічка життя знаного на Маневиччині керівника, досвідченого господарника та щирого патріота рідної землі —Про це повідомив Маневицький селищний голова"Народившись у 1957 році в селі Новосілки, увесь свій трудовий шлях він присвятив рідному краю. Пройшов нелегкий, але гідний шлях становлення: від робітника будівельної бригади Городоцького радгоспу до директора радгоспу «Маневицький».Свій досвід та енергію він також вкладав у розвиток приватної сфери й роботу на підприємстві «Волиньторф».Особливою сторінкою його біографії стали 1998–2006 роки, коли Євген Євгенович обіймав посаду голови Маневицької районної ради.Для жителів Маневиччини він назавжди залишиться прикладом мудрого наставника, фахового управлінця, але передусім — надзвичайно щирої, доброї та привітної людини. По собі Євген Євгенович залишив вагомий слід в історії краю та світлі спогади у серцях усіх, хто мав честь його знати і працювати поруч.Колектив селищної ради, депутатський корпус та виконавчий комітет глибоко сумують та висловлюють щирі співчуття керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Леоніду Євгеновичу Бубнюку, а також усій родині з приводу тяжкої, непоправної втрати.Нехай Господь дасть вам сил витримати цей біль, а душу спочилого Євгена Євгеновича оселить у Царстві Небеснім", - зазначив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію