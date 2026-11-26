Російський дрон влучив у головний корпус Харківського авіаінституту





Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, пише



Четверо працівників ХАІ постраждали. Усіх доправили до лікарні. Загиблих в університеті немає.



"Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати", – написав міністр.



Команда університету оцінює пошкодження та підраховує збитки. Міністерство освіти підтримує зв’язок із керівництвом інституту.



Від ранку 26 листопада російські війська неодноразово атакували Харків. Унаслідок ударів загинули троє людей: 86-річна жінка в Київському районі та подружжя віком 37 і 38 років у Новобаварському.



Ще восьмеро людей дістали поранення, двоє зазнали гострої реакції на стрес. Удари були по кількох районах міста, зокрема пошкоджено приватний будинок і головний корпус ХАІ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський безпілотник атакував головний корпус Харківського авіаційного інституту. Удар припав на університетський музей, розташований на третьому поверсі. Пожежа виникла одразу на двох поверхах будівлі.Про це повідомив міністр освіти і науки, пише LB.ua Четверо працівників ХАІ постраждали. Усіх доправили до лікарні. Загиблих в університеті немає."Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати", – написав міністр.Команда університету оцінює пошкодження та підраховує збитки. Міністерство освіти підтримує зв’язок із керівництвом інституту.Від ранку 26 листопада російські війська неодноразово атакували Харків. Унаслідок ударів загинули троє людей: 86-річна жінка в Київському районі та подружжя віком 37 і 38 років у Новобаварському.Ще восьмеро людей дістали поранення, двоє зазнали гострої реакції на стрес. Удари були по кількох районах міста, зокрема пошкоджено приватний будинок і головний корпус ХАІ.

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