На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Іван Сидоренко
Сьогодні, 16:10
Сумна звістка сколихнула Володимирську громаду. "На щиті" до Володимира повертається Захисник України Іван Сидоренко.
"Старший лейтенант Сидоренко Іван Миколайович загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
Молодому Захиснику назавжди 22…
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив Героя. Розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Про дату та час прибуття похоронного кортежу до Володимира повідомлять згодом.
Низький уклін і вічна шана Герою!
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"Старший лейтенант Сидоренко Іван Миколайович загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
Молодому Захиснику назавжди 22…
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив Героя. Розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Про дату та час прибуття похоронного кортежу до Володимира повідомлять згодом.
Низький уклін і вічна шана Герою!
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