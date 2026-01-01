На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Іван Сидоренко

Іван Сидоренко.



"Старший лейтенант Сидоренко Іван Миколайович загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання на території Донецької області.



Молодому Захиснику назавжди 22…



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив Героя. Розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Про дату та час прибуття похоронного кортежу до Володимира повідомлять згодом.



Низький уклін і вічна шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка сколихнула Володимирську громаду . "На щиті" до Володимира повертається Захисник України"Старший лейтенант Сидоренко Іван Миколайович загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання на території Донецької області.Молодому Захиснику назавжди 22…Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив Героя. Розділяємо біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Про дату та час прибуття похоронного кортежу до Володимира повідомлять згодом.Низький уклін і вічна шана Герою!

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