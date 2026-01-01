Топ-7 видів меблів для облаштування лазні та сауни





Які меблі вибрати для лазні та сауни: топ-7 варіантів

Для облаштування кімнати відпочинку, передбанника або прилеглої тераси можна використовувати меблі з натурального дерева та штучного ротангу. Розглянемо сім варіантів, які допоможуть організувати комфортну зону відпочинку.



1. Дерев’яні лавки. Практичний варіант для передбанника та кімнати відпочинку. Лавку можна розташувати вздовж стіни, залишивши більше вільного місця для пересування. Такий предмет меблів особливо доречний у компактних приміщеннях.



2. Столи з дерева. Допомагають облаштувати місце для чаювання та спільних посиденьок після банних процедур. Розмір стільниці варто підбирати з урахуванням кількості людей, які одночасно відвідуватимуть сауну.



3. Дивани зі штучного ротангу. Підходять для облаштування окремої кімнати відпочинку. На дивані можна зручно розташуватися між відвідуваннями парної. Модель із м’якими подушками доповнить інтер’єр домашнього банного комплексу.



4. Крісла з дерева або ротангу. Дозволяють створити індивідуальні місця для відпочинку. Кілька крісел навколо невеликого столика стануть альтернативою габаритному дивану, якщо планування приміщення не дозволяє його встановити.



5. Ротангові стільці. Зручні для облаштування обідньої зони. На відміну від суцільної лавки, окремі стільці можна розставляти навколо столу залежно від кількості гостей.



6. Лежаки. Дерев’яні або ротангові моделі варто розглянути для просторої кімнати відпочинку чи тераси біля сауни. Вони дозволяють відпочивати в напівлежачому положенні після водних процедур.



7. Готові меблеві комплекти. Допомагають оформити приміщення в єдиному стилі без необхідності окремо підбирати кожен предмет. Такий варіант доречний для сімейної лазні або сауни, розрахованої на приймання гостей.



Дерево чи штучний ротанг: якому матеріалу віддати перевагу?

Дерев’яні меблі краще доповнюють традиційний інтер’єр лазні, тоді як вироби зі штучного ротангу доречні в сучасних кімнатах відпочинку та на терасах. Вибираючи матеріал, варто враховувати умови експлуатації, особливості догляду та призначення меблів.



Критерій Натуральне дерево Штучний ротанг Зовнішній вигляд Природна текстура деревини Декоративна плетена фактура Стійкість до вологи Залежить від породи деревини та захисної обробки Стійкий до вологи, але слід враховувати матеріал каркаса Догляд Потребує просушування та періодичного оновлення захисного покриття Переважно достатньо очищення вологою ганчіркою Комфорт Можна доповнювати знімними подушками Добре поєднується з м’якими сидіннями та подушками Оптимальне розміщення Передбанник, кімната відпочинку Кімната відпочинку, веранда, тераса Використання в парній Лише спеціально призначені для цього вироби Не рекомендовано

Звичайні меблі для кімнати відпочинку не слід встановлювати безпосередньо в парній. Для цієї зони необхідно вибирати вироби, розраховані на експлуатацію за високих температур і вологості.



Що врахувати під час вибору меблів для сауни?

Перед покупкою варто оцінити не лише зовнішній вигляд виробів, а й особливості приміщення:



площу кімнати та її планування;

кількість постійних відвідувачів;

температурний режим і рівень вологості;

особливості очищення та догляду за матеріалами;

розміри меблів і наявність вільних проходів;

можливість використання виробів на відкритій терасі.

Для невеликої домашньої лазні можна обмежитися столом, лавкою та кількома стільцями. Якщо площа дозволяє, варто розділити кімнату на обідню зону та місце для спокійного відпочинку з диваном або кріслами. На прилеглій терасі можна облаштувати додатковий простір із лежаками.



Різні варіанти облаштування таких приміщень пропонує львівський виробник меблів RattWood, в асортименті якого представлені вироби з натурального дерева та штучного ротангу. Підбираючи меблі, насамперед орієнтуйтеся на призначення кожної зони, її розміри та умови експлуатації. Це допоможе створити затишний простір без зайвого захаращення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Облаштування лазні чи сауни не обмежується встановленням печі та оздобленням парної. Не менш важливо подбати про приміщення, де можна відпочити між процедурами, випити чаю та поспілкуватися з друзями. Правильно підібрані меблі для бані допоможуть організувати функціональний простір як у невеликій домашній сауні, так і в просторому банному комплексі.Для облаштування кімнати відпочинку, передбанника або прилеглої тераси можна використовувати меблі з натурального дерева та штучного ротангу. Розглянемо сім варіантів, які допоможуть організувати комфортну зону відпочинку.1.. Практичний варіант для передбанника та кімнати відпочинку. Лавку можна розташувати вздовж стіни, залишивши більше вільного місця для пересування. Такий предмет меблів особливо доречний у компактних приміщеннях.2.. Допомагають облаштувати місце для чаювання та спільних посиденьок після банних процедур. Розмір стільниці варто підбирати з урахуванням кількості людей, які одночасно відвідуватимуть сауну.3.. Підходять для облаштування окремої кімнати відпочинку. На дивані можна зручно розташуватися між відвідуваннями парної. Модель із м’якими подушками доповнить інтер’єр домашнього банного комплексу.4.. Дозволяють створити індивідуальні місця для відпочинку. Кілька крісел навколо невеликого столика стануть альтернативою габаритному дивану, якщо планування приміщення не дозволяє його встановити.5.. Зручні для облаштування обідньої зони. На відміну від суцільної лавки, окремі стільці можна розставляти навколо столу залежно від кількості гостей.6.. Дерев’яні або ротангові моделі варто розглянути для просторої кімнати відпочинку чи тераси біля сауни. Вони дозволяють відпочивати в напівлежачому положенні після водних процедур.7.. Допомагають оформити приміщення в єдиному стилі без необхідності окремо підбирати кожен предмет. Такий варіант доречний для сімейної лазні або сауни, розрахованої на приймання гостей.Дерев’яні меблі краще доповнюють традиційний інтер’єр лазні, тоді як вироби зі штучного ротангу доречні в сучасних кімнатах відпочинку та на терасах. Вибираючи матеріал, варто враховувати умови експлуатації, особливості догляду та призначення меблів.Звичайні меблі для кімнати відпочинку не слід встановлювати безпосередньо в парній. Для цієї зони необхідно вибирати вироби, розраховані на експлуатацію за високих температур і вологості.Перед покупкою варто оцінити не лише зовнішній вигляд виробів, а й особливості приміщення:Для невеликої домашньої лазні можна обмежитися столом, лавкою та кількома стільцями. Якщо площа дозволяє, варто розділити кімнату на обідню зону та місце для спокійного відпочинку з диваном або кріслами. На прилеглій терасі можна облаштувати додатковий простір із лежаками.Різні варіанти облаштування таких приміщень пропонує львівський виробник меблів RattWood, в асортименті якого представлені вироби з натурального дерева та штучного ротангу. Підбираючи меблі, насамперед орієнтуйтеся на призначення кожної зони, її розміри та умови експлуатації. Це допоможе створити затишний простір без зайвого захаращення.

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