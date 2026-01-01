В Україну повернули тіла 250 загиблих військовослужбовців
Сьогодні, 14:23
У четвер, 26 листопада, в Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Після повернення тіл загиблих слідчі разом із експертами проведуть необхідні дослідження, аби встановити їхні особи.
Репатріацію організували завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.
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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Після повернення тіл загиблих слідчі разом із експертами проведуть необхідні дослідження, аби встановити їхні особи.
Репатріацію організували завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.
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