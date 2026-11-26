22-річний чоловік, який підпалив себе у Варшаві, вимагав рівного ставлення до громадян України, – ЗМІ
Сьогодні, 15:09
Громадянин України, який напередодні підпалив себе біля Президентського палацу у Варшаві, вимагав, щоб у Польщі до українців ставилися так само, як і до поляків.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на газету Fakt.
За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студент Варшавського політехнічного університету. Його звати Едвард. До Президентського палацу він прийшов із рюкзаком, у якому мав легкозаймисту рідину та документи.
Він здійснив самоспалення з вимогою, щоб до громадян України в Польщі ставилися так само, як і до поляків. За попередньою інформацією, він мав при собі транспарант або аркуш паперу, на якому, ймовірно, виклав причини свого протесту. Точний зміст цього послання поки що залишається невідомим.
Українець отримав серйозні травми. У нього опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок та тулуба. Його одяг повністю згорів. Коли його забирала карета швидкої допомоги, він ще був при тямі. Постраждалого доставили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві (Військово-медичний інститут).
Речник лікарні Військового медичного інституту у Варшаві Маріуш Гірей 26 листопада вранці підтвердив у розмові з Fakt, що чоловік живий.
У Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.
В українському МЗС заявили, що постраждалий, з "високим ступенем імовірності, є громадянином України", й наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на газету Fakt.
За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студент Варшавського політехнічного університету. Його звати Едвард. До Президентського палацу він прийшов із рюкзаком, у якому мав легкозаймисту рідину та документи.
Він здійснив самоспалення з вимогою, щоб до громадян України в Польщі ставилися так само, як і до поляків. За попередньою інформацією, він мав при собі транспарант або аркуш паперу, на якому, ймовірно, виклав причини свого протесту. Точний зміст цього послання поки що залишається невідомим.
Українець отримав серйозні травми. У нього опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок та тулуба. Його одяг повністю згорів. Коли його забирала карета швидкої допомоги, він ще був при тямі. Постраждалого доставили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві (Військово-медичний інститут).
Речник лікарні Військового медичного інституту у Варшаві Маріуш Гірей 26 листопада вранці підтвердив у розмові з Fakt, що чоловік живий.
У Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.
В українському МЗС заявили, що постраждалий, з "високим ступенем імовірності, є громадянином України", й наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи.
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