22-річний чоловік, який підпалив себе у Варшаві, вимагав рівного ставлення до громадян України, – ЗМІ





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За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студент Варшавського політехнічного університету. Його звати Едвард. До Президентського палацу він прийшов із рюкзаком, у якому мав легкозаймисту рідину та документи.



Він здійснив самоспалення з вимогою, щоб до громадян України в Польщі ставилися так само, як і до поляків. За попередньою інформацією, він мав при собі транспарант або аркуш паперу, на якому, ймовірно, виклав причини свого протесту. Точний зміст цього послання поки що залишається невідомим.



Українець отримав серйозні травми. У нього опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок та тулуба. Його одяг повністю згорів. Коли його забирала карета швидкої допомоги, він ще був при тямі. Постраждалого доставили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві (Військово-медичний інститут).



Речник лікарні Військового медичного інституту у Варшаві Маріуш Гірей 26 листопада вранці підтвердив у розмові з Fakt, що чоловік живий.



У Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.



В українському МЗС заявили, що постраждалий, з "високим ступенем імовірності, є громадянином України", й наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадянин України, який напередодні підпалив себе біля Президентського палацу у Варшаві, вимагав, щоб у Польщі до українців ставилися так само, як і до поляків.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на газету Fakt.За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студент Варшавського політехнічного університету. Його звати. До Президентського палацу він прийшов із рюкзаком, у якому мав легкозаймисту рідину та документи.Він здійснив самоспалення з вимогою, щоб до громадян України в Польщі ставилися так само, як і до поляків. За попередньою інформацією, він мав при собі транспарант або аркуш паперу, на якому, ймовірно, виклав причини свого протесту. Точний зміст цього послання поки що залишається невідомим.Українець отримав серйозні травми. У нього опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок та тулуба. Його одяг повністю згорів. Коли його забирала карета швидкої допомоги, він ще був при тямі. Постраждалого доставили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві (Військово-медичний інститут).Речник лікарні Військового медичного інституту у Варшаві Маріуш Гірей 26 листопада вранці підтвердив у розмові з Fakt, що чоловік живий.У Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.В українському МЗС заявили, що постраждалий, з "високим ступенем імовірності, є громадянином України", й наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи.

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