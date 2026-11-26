Росія завершує підготовку до нового масованого удару, - Зеленський





Про це після селекторної наради повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



Найскладнішою є ситуація в Дніпрі та Дніпровському районі і Павлограді.



«Була окрема доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на фронті, і передусім в Костянтинівці на Донеччині та навколо міста. Спеціальні завдання для наших військ, які обороняють цей напрямок, визначені та мають бути повністю реалізовані. Готуємо й нові санкційні рішення проти російських підприємств та осіб, які задіяні у виробництві їхньої балістики. Будемо синхронізувати кроки з партнерами», – сказав Володимир Зеленський.



Російські удари по енергетиці та інших об'єктах не припиняються ні на день. Минулий масований удар з застосуванням великої кількості ракет різних типів і дронів ворог провів минулого тижня, в ніч на п'ятницю 20 листопада. Під атакою тоді опинилися Київ, Дніпро, Львів та інші міста України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завершує підготовку до нового масованого удару. За даними розвідки, мішенями знову будуть енергетика, логістика та об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах.Про це після селекторної наради повідомив президент України Володимир Зеленський, пише LB.ua . Він сказав, що росіяни продовжують атакувати підстанції, повітряні енерголінії і всі мережі постачання електроенергії.Найскладнішою є ситуація в Дніпрі та Дніпровському районі і Павлограді.«Була окрема доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на фронті, і передусім в Костянтинівці на Донеччині та навколо міста. Спеціальні завдання для наших військ, які обороняють цей напрямок, визначені та мають бути повністю реалізовані. Готуємо й нові санкційні рішення проти російських підприємств та осіб, які задіяні у виробництві їхньої балістики. Будемо синхронізувати кроки з партнерами», – сказав Володимир Зеленський.Російські удари по енергетиці та інших об'єктах не припиняються ні на день. Минулий масований удар з застосуванням великої кількості ракет різних типів і дронів ворог провів минулого тижня, в ніч на п'ятницю 20 листопада. Під атакою тоді опинилися Київ, Дніпро, Львів та інші міста України.

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